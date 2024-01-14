Edirne'de 1 haftada 160 kaçak göçmen ile 6 organizatör şüphelisi yakalandı EDİRNE'deson 1 haftada düzenlenen operasyonlarda 160 kaçak göçmen ile 6 organizatör şüphelisi yakalandı.

EDİRNE'deson 1 haftada düzenlenen operasyonlarda 160 kaçak göçmen ile 6 organizatör şüphelisi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince son 1 haftada düzenlenen hava destekli operasyonlarda şüpheli 6 araç, durduruldu. Bu araçlarda 160 kaçak göçmen ile 6 organizatör şüphelisi yakalandı. Kaçak göçmenler, Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirken, 6 araç yediemin otoparkına çekildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 6 organizatör şüphelisi de adliyeye sevk edildi.