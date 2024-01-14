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        Edirne'de 1 haftada 160 kaçak göçmen ile 6 organizatör şüphelisi yakalandı

        EDİRNE'deson 1 haftada düzenlenen operasyonlarda 160 kaçak göçmen ile 6 organizatör şüphelisi yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 13:42 Güncelleme: 14.01.2024 - 13:45
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        Edirne'de 1 haftada 160 kaçak göçmen ile 6 organizatör şüphelisi yakalandı
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        EDİRNE'deson 1 haftada düzenlenen operasyonlarda 160 kaçak göçmen ile 6 organizatör şüphelisi yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince son 1 haftada düzenlenen hava destekli operasyonlarda şüpheli 6 araç, durduruldu. Bu araçlarda 160 kaçak göçmen ile 6 organizatör şüphelisi yakalandı. Kaçak göçmenler, Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirken, 6 araç yediemin otoparkına çekildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 6 organizatör şüphelisi de adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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