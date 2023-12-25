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        Trakya Kariyer Fuarı'nda öğrenciler firma temsilcileriyle bir araya gelecek

        Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi desteğiyle Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde "Trakya Kariyer Fuarı" düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 16:24 Güncelleme: 25.12.2023 - 16:30
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        Trakya Kariyer Fuarı'nda öğrenciler firma temsilcileriyle bir araya gelecek
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        Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi desteğiyle Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde "Trakya Kariyer Fuarı" düzenlenecek.

        Balkan Kongre Merkezi'nde, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Kırklareli Üniversitesi ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi paydaşlığında 27-28 Aralık'ta gerçekleştirilecek kongreyle ilgili Edirne Valisi Yunus Sezer ve Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu bilgilendirme toplantısı düzenledi.

        Vali Sezer, rektörlükteki toplantıda fuarın kent açısından önemli bir etkinlik olacağını söyledi.

        Fuarın kent tanıtımı açısından faydalı olacağını ifade eden Sezer, Edirnelileri etkinliğe davet etti.

        Güzel ve verimli bir etkinliğe ev sahipliği yapacaklarını belirten Sezer, şunları kaydetti:

        "5 üniversiteden rektörlerimiz ve öğrencilerimiz buraya gelecek. Bu illerin valileri kentimize gelecek. Önemli sanayi kuruluşlarını öğrencilerimizle bir araya getireceğiz. Hem kendilerini tanıtacaklar hem de öğrencilerden başvuru formalarını alacaklar. Çok önemli isimler Edirne'ye gelerek öğrencilerimizle deneyimlerini paylaşacaklar. Yaklaşık 2 aydır arkadaşlarımız yoğun bir çalışma yürütüyorlar. Fuarda önemli panel ve etkinlikler olacak."

        Rektör Tabakoğlu ise bugüne kadar fuara 251 firmanın kayıt yaptırdığını ifade etti.

        Geniş katılımlı bir fuar düzenleneceğini dile getiren Tabakoğlu, "Güzel bir açılıştan sonra 2 büyük panel yapılacak. Biri savunma sanayisinin paneli, diğeriyse bölgenin kalkınmasında üniversitelerin rolünün ele alındığı panel olacak. Bu panele 5 rektörümüz katılacak. 21 meslek, sektör, kariyer fırsatı ve kariyer planlaması toplantısı olacak. İşe alım süreçleri, firma tanıtım ve eğitim etkinlikleri olmak üzere toplam 35 etkinlik yapılacak. Bölgenin şimdiye kadar yapılmış en büyük etkinliğine hazırlanıyoruz." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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