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        Edirne Ülkü Ocakları'ndan şehitler için lokma hayrı

        Irak'ın kuzeyinde şehit olan Mehmetçikler için Edirne Ülkü Ocakları İl Başkanlığı lokma hayrı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 13:25 Güncelleme: 25.12.2023 - 13:26
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        Edirne Ülkü Ocakları'ndan şehitler için lokma hayrı
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        Irak'ın kuzeyinde şehit olan Mehmetçikler için Edirne Ülkü Ocakları İl Başkanlığı lokma hayrı düzenlendi.

        Saraçlar Caddesi'ndeki etkinlikte vatandaşlara 1000 lokma ve ayran dağıtıldı.

        Edirne Ülkü Ocakları İl Başkanı Olgun Birbey Şahinbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatan uğruna şehit olan askerleri rahmet ve saygıyla andıklarını söyledi.

        Derin üzüntü yaşadıklarını belirten Şahinbaş, "Bölücü terör örgütüyle çıkan çatışmada şehit olan askerlerimiz için lokma hayrında bulunuyoruz. Şehitlerimiz adına yapılan bu hayrı Allah kabul etsin. Şehitlerimizin makamları cennet olsun." dedi.

        Galeri
        Galeri

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