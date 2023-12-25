Binlerce göçmen Meksika'dan ABD'ye yürüyor
Binlerce kişi yasa dışı yollardan ABD'ye geçmek amacıyla Meksika'dan ABD'ye ilerlerken görüntülendi.
Binlerce kişi daha iyi bir yaşam arayışıyla yasa dışı yollardan ABD’ye geçmek amacıyla Meksika'nın Ciudad Juarez kentinden ABD sınırını geçmeye çalışıyor.
Teksas eyaletinin göçmenlik yasalarını sıkılaştırmaya hazırlanması nedeniyle de, yasalarda önemli değişiklikler yapılmadan önce sınırı geçmek isteyen göçmenlerin sayısında artış yaşandığı gözlemlendi.
Göçmenlerin sınırda zorlu bekleyişi ise bu süreçte devam etti.
Göçmenlerin sınırda zorlu bekleyişi devam ederken ABD'ye giren göçmenler Ulusal Muhafızlar tarafından diz çöktürdü ve sonrasında dikenli teller altında Meksika'ya geri gönderildi.
Göçmenlerin ABD'ye ilerleyişinin artarak devam etmesi bekleniyor.
* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.