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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Fenerbahçe - Galatasaray derbisi sonrası Icardi gerilimi! - Galatasaray Haberleri

        Fenerbahçe - Galatasaray derbisi sonrası Icardi gerilimi!

        Süper Lig'in 18. hafta maçında Fenerbahçe ile Galatasaray, Kadıköy'de 0-0 berabere kaldı. Derbi maç ligde bu sezon en çok faule sahne olan karşılaşma oldu. Mücadelede fazla pozisyon olmazken maç sonrasında ise iki ezeli kulüp sosyal medyadan atıştı. İşte yaşananlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.12.2023 - 10:11 Güncelleme: 25.12.2023 - 11:42
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        Trendyol Süper Lig'in 18. hafta maçında Fenerbahçe ile Galatasaray, Kadıköy'de 0-0 berabere kaldı.

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        Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbi maçın yankıları sürerken önce Galatasaray'dan, sonra Fenerbahçe'den paylaşım geldi. Ardından ise tartışmaya Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Edin Dzeko dahil oldu.

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        NELER YAŞANDI?

        Derbi maçta gözü moraran Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi için sarı kırmızılılardan paylaşım yapıldı.

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        Icardi'nin moraran gözünün fotoğrafının yer aldığı paylaşımda ''Sadece kendileri için adalet isteyenler bu gece yine her mecradan Türk futbolunu manipüle etmeye devam ettiler. Biz; hakem heyetinin, VAR odasının ve 26 kameranın göremediğini paylaşıyor ve yine onların yerine utanıyoruz. Türk futbolunu bu noktaya getirenlerin bir gün utanması temennisiyle…'' ifadeleri kullanıldı.

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        FENERBAHÇE'DEN YANIT GELDİ

        Fenerbahçe'den Galatasaray'ın paylaşımına yanıt gecikmedi. Sarı lacivertliler Galatasaray'ın paylaşımını alıntılayıp ''Kale direğine çarpan oyuncu üzerinden mağduriyet yaratmaya çalışmak. Kamuoyunun takdirine.'' notuna yer verdi.

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        DZEKO DA OLAYA DAHİL OLDU

        Fenerbahçe ile Galatasaray'ın karşı karşıya geldiği maçın ardından tartışmalar devam ederken Edin Dzeko, Mauro Icardi'nin paylaşımına tepki gösterdi.

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        Sarı lacivertli takımın yıldızı Edin Dzeko, Galatasaray'ın açıklamasını paylaşan Fabrizio Romano'ya cevap verdi.

        Dzeko yaptığı paylaşımda, "Adam kafasını direğe vurdu ve onu Instagram'a koyup penaltı için ağladılar. Onların tipik davranışı. Utanç verici. Her zamanki halleri. Fabrizio, sen de bundan daha iyisini yapabilirsin." ifadelerini kullandı.

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