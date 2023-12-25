Fenerbahçe - Galatasaray derbisi sonrası Icardi gerilimi!

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Icardi'nin moraran gözünün fotoğrafının yer aldığı paylaşımda ''Sadece kendileri için adalet isteyenler bu gece yine her mecradan Türk futbolunu manipüle etmeye devam ettiler. Biz; hakem heyetinin, VAR odasının ve 26 kameranın göremediğini paylaşıyor ve yine onların yerine utanıyoruz. Türk futbolunu bu noktaya getirenlerin bir gün utanması temennisiyle…'' ifadeleri kullanıldı.