Aracının içinde başından vurulmuştu! Katili çok yakını çıktı! Sakarya'nın Sapanca ilçesinde evli ve 2 çocuk babası Selahattin Dayıcık, cadde üzerinde kamyonetinin içerisinde başından vurularak öldürülmüş halde bulundu. Polis ekipleri, cinayetle ilgili olarak, bir dönem ortak iş yaptığı Furkan B.'yi, gözaltına aldı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 25.12.2023 - 11:50 Güncelleme: 25.12.2023 - 13:21 facebook

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