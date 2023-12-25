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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Esenyurt'taki tekel bayisi saldırısında istenen cezalar belli oldu

        Esenyurt'taki tekel bayisi saldırısında istenen cezalar belli oldu

        İstanbul Esenyurt'ta 2 kişinin korkunç bir şekilde öldürüldüğü tekel bayideki vahşette iddianame hazırlandı. Olayda 4 sanık için ağırlaştırılmış müebbet ve çeşitli oranlarda hapis cezası talep edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 13:18 Güncelleme: 25.12.2023 - 13:25
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        Tekel bayideki vahşette iddianame hazırlandı!
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        Esenyurt'ta 2 kişinin hayatını kaybettiği tekel bayii baskınıyla ilgili iddianame hazırlandı.

        DHA'nın haberine göre Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan fezleke geçtiğimiz günlerde iddianame düzenlenmek üzere Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmişti.

        Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen iddianamede şüpheliler Tarık Özer, Murat Özer, Azat Özer ve Servet Özer hakkında Yunus Emre Erzen´e yönelik 'Tasarlayarak kan gütme saikiyle kasten öldürme' suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis, Batuhan Bayındır´a karşı 'Kasten öldürme' suçundan ayrı ayrı müebbet hapis cezası, Yusuf Erzen´ yönelik ise, 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ayrı ayrı 20 yıla kadar hapis, 6136 sayılı kanuna muhalefet ve 3 kişiye karşı 'Silahla birden fazla kişi tarafından tehdit' suçlarından 11´er yıl 9´ar aya kadar hapis cezası talep edildi.

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