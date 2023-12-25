İş kadınını öldürmüştü! İşte istenen ceza! Antalya'da, inşaat şirketi sahibi Zehra Çatal'ı öldüren sanık Yılmaz F. için istenen ceza belli oldu. Mağdur olduğunu öne süren sanık, "Yaptığım olaydan pişmanım. Bana hakaret etti. Zehra Hanım'ı öldürten dayısı Erol Bey'dir. Beni oraya çağırdı. 'Orada konuşalım' dedi. Erol Bey yine benimle görüşmedi. Zehra Hanım ile görüşmeye başladık. Ağır hakaretler etti" dedi

Anadolu Ajansı Giriş: 25.12.2023 - 12:30 Güncelleme: 25.12.2023 - 12:38 facebook

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