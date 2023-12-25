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        Edirne'de 15 yıl 17 ay kesinleşmiş cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Edirne'de 15 yıl 17 ay kesinleşmiş cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 10:14 Güncelleme: 25.12.2023 - 10:16
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        Edirne'de 15 yıl 17 ay kesinleşmiş cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Edirne'de 15 yıl 17 ay kesinleşmiş cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

        Bu kapsamda yapılan çalışmalar neticesinde "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan 15 yıl 17 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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