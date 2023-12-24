İsmail Kartal'dan Okan Buruk'a yanıt: Boey ve Torreira atılmalıydı

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"FRED'E ŞANS VERECEĞİZ" Cezası sebebiyle forma giyemeyen Fred'e Süper Kupa maçında şans vereceklerini söyleyen Kartal, "Bugünkü maç bir strateji ve taktik maçı. Biraz da fizik ön plana çıktı.

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Kupa maçı tek maç üzerinden oynanacağı için oradaki stratejimiz farklı olacaktır. Fred bizim önemli bir oyuncumuz olduğu için orada ona şans vereceğiz" diye konuştu.