Sırbistan'da seçim gerilimi! Devlet Seçim Komisyonu bastılar

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Muhalefet, seçimlerde aday olmayan Vucicin "haksız bir zafere" liderlik ettiğini belirtirken özellikle başkent Belgrad seçimlerinde Bosna Hersekin iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyetinden (RS) çok sayıda kişinin otobüslerle "getirilerek" yasa dışı oy kullandığını ileri sürdü.

Fotoğraf: AP