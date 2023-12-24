Sırbistan'da seçim gerilimi! Devlet Seçim Komisyonu bastılar
Sırbistan'da seçimlerin iptalini isteyen muhalifler, başkent Belgrad'daki Devlet Seçim Komisyonu binasına girmeye çalıştı
Bazı göstericilerin, Devlet Seçim Komisyonu binasının camlarını kırdığı görüldü.
Fotoğraf: AP
Devlet Seçim Komisyonu (RIK) verilerine göre, oyların yüzde 98'inin sayımı tamamlandı, Vucicin de desteklediği SNS öncülüğündeki "Aleksandar Vucic-Sırbistan durmamalı" ittifakı, oyların yüzde 46sını alarak seçimden zaferle ayrılan taraf oldu.
Fotoğraf: AP
Muhalefet kanadı partilerinin oluşturduğu "Sırbistan şiddete karşı" ittifakı, oyların yüzde 23ünü alarak 2nci, Sırbistan Sosyalist Partisi (SPS) de yüzde 6sını alarak 3üncü oldu.
Fotoğraf: AP
Muhalefet, seçimlerde aday olmayan Vucicin "haksız bir zafere" liderlik ettiğini belirtirken özellikle başkent Belgrad seçimlerinde Bosna Hersekin iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyetinden (RS) çok sayıda kişinin otobüslerle "getirilerek" yasa dışı oy kullandığını ileri sürdü.
Fotoğraf: AP
Fotoğraf: AP
Fotoğraf: AP