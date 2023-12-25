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        Haberler Gündem Güvenlik MSB son dakika açıkladı: 26 terörist etkisiz hale getirildi! - Güncel haberler

        Son dakika haberi 26 terörist etkisiz hale getirildi

        Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik hava harekatında en az 26 terörist etkisiz hale getirildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.12.2023 - 09:57 Güncelleme: 25.12.2023 - 10:11
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        26 terörist etkisiz hale getirildi
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        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik olarak düzenlenen hava harekâtlarında ilk belirlemelere göre en az 26 teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

        MSB, hava harekatları sonucunda en az 26 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. MSB, tarafından yapılan açıklamada, “23 Aralık tarihinde Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik hava harekâtlarında ilk belirlemelere göre en az 26 terörist etkisiz hâle getirildi. Hava harekâtlarının sonucuna ilişkin hedef kıymetlendirme çalışmaları devam ediyor” ifadelerine yer verildi.

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