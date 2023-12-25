Son dakika haberi 26 terörist etkisiz hale getirildi Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik hava harekatında en az 26 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik olarak düzenlenen hava harekâtlarında ilk belirlemelere göre en az 26 teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

MSB, hava harekatları sonucunda en az 26 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. MSB, tarafından yapılan açıklamada, “23 Aralık tarihinde Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik hava harekâtlarında ilk belirlemelere göre en az 26 terörist etkisiz hâle getirildi. Hava harekâtlarının sonucuna ilişkin hedef kıymetlendirme çalışmaları devam ediyor” ifadelerine yer verildi.