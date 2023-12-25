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        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERLERİ: Meyve bıçağıyla cinayet! Katil: 16 Maktul: 17 yaşında! - İzmir haberleri

        Meyve bıçağıyla cinayet! Katil: 16 Maktul: 17 yaşında!

        İzmir'de, 16 yaşındaki A.O., 'küfürleşme' nedeniyle tartıştığı arkadaşı 17 yaşındaki Arda Tunç'u meyve bıçağı ile öldürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanan A.O., ifadesinde; Tunç'un çocukluk arkadaşı olduğunu, olayı bir anlık öfkeyle gerçekleştirdiğini söyledi. A.O., "Pişmanım" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 09:01 Güncelleme: 25.12.2023 - 09:19
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        Meyve bıçağıyla cinayet! Katil: 16 Maktul: 17 yaşında!
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        İzmir'in Karşıyaka ilçesinde olay, önceki gün saat 23.00 sıralarında Bahariye Mahallesi Müjgan Barutçu Sokak'ta meydana geldi.

        KÜFÜRLEŞME TARTIŞMASI

        DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre; A.O. (16) ve Arda Tunç (17), mahalleden arkadaşları ile buluştu. Bir süre sonra ikili, küfürleşme nedeniyle tartıştı.

        GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI

        Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. A.O., yanındaki bıçakla Tunç'a saldırdı. Tunç göğsüne aldığı bıçak darbesiyle yaralanırken, A.O. olay yerinden kaçtı.

        HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

        İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Tunç, kurtarılamadı. Cenaze, İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis, kaçan A.O.'yu yakalanıp, gözaltına aldı. A.O., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        ÇOCUKLUK ARKADAŞIYMIŞ

        Tutuklanan A.O.'nun ifadesinde; Tunç'un çocukluk arkadaşı olduğunu, olayı bir anlık öfkeyle gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. A.O., "Pişmanım" dedi.

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        #İzmir
        #Son dakika haberler
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