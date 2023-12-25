İzmir'in Karşıyaka ilçesinde olay, önceki gün saat 23.00 sıralarında Bahariye Mahallesi Müjgan Barutçu Sokak'ta meydana geldi.

KÜFÜRLEŞME TARTIŞMASI

DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre; A.O. (16) ve Arda Tunç (17), mahalleden arkadaşları ile buluştu. Bir süre sonra ikili, küfürleşme nedeniyle tartıştı.