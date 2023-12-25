Meyve bıçağıyla cinayet! Katil: 16 Maktul: 17 yaşında!
İzmir'de, 16 yaşındaki A.O., 'küfürleşme' nedeniyle tartıştığı arkadaşı 17 yaşındaki Arda Tunç'u meyve bıçağı ile öldürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanan A.O., ifadesinde; Tunç'un çocukluk arkadaşı olduğunu, olayı bir anlık öfkeyle gerçekleştirdiğini söyledi. A.O., "Pişmanım" dedi
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde olay, önceki gün saat 23.00 sıralarında Bahariye Mahallesi Müjgan Barutçu Sokak'ta meydana geldi.
KÜFÜRLEŞME TARTIŞMASI
DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre; A.O. (16) ve Arda Tunç (17), mahalleden arkadaşları ile buluştu. Bir süre sonra ikili, küfürleşme nedeniyle tartıştı.
GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI
Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. A.O., yanındaki bıçakla Tunç'a saldırdı. Tunç göğsüne aldığı bıçak darbesiyle yaralanırken, A.O. olay yerinden kaçtı.
HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI
İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Tunç, kurtarılamadı. Cenaze, İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis, kaçan A.O.'yu yakalanıp, gözaltına aldı. A.O., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
ÇOCUKLUK ARKADAŞIYMIŞ
Tutuklanan A.O.'nun ifadesinde; Tunç'un çocukluk arkadaşı olduğunu, olayı bir anlık öfkeyle gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. A.O., "Pişmanım" dedi.