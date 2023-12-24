Serdar Ali Çelikler yazdı: Sadece hakem kazandı
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasındaki derbide Fenerbahçe ile Galatasaray 0-0 berabere kaldı. Habertürk yazarı Serdar Ali Çelikler, dev derbiyi değerlendirdi
Fred'siz Fenerbahçe nasıl oynayacaktı? G.Saray nasıl cevap verecekti? Derbinin şifreleri bunlardı.
İsmail Kartal, İrfan Can'ı 8 numaraya Cengiz'i kenara almıştı. G.Saray ise deplasmandaki Bayern maçına benzer şekilde kaleciye kadar basmadan ama oyunu, rakibin alanında tutacak şekilde top kullanan bir oyun oynadı. Kerem Demirbay, Toreira'nın yanında; önlerinde de 4 hücumcu vardı.
Ziyech ve Mertens etkisiz kalsa da Icardi artık koşamayacak halde olsa da top daha fazla G.Saray'da kaldı. Bu bir tercih olabilir. Buna itirazım yok.
Ama F.Bahçe en azından top kendine geçtiğinde tempo yapmak bir yana rakip alanda, 3. bölgede sadece 1 faul kazandı. Dzeko'nun gezginliği hariç pozisyon üretmeye yaklaşamadı bile.
Tecrübesiz sol bek Barış Alper bu devre en iyi isimdi. Tabi orta alanda mücadele dozu da Arda Kardeşler tarafından sıfıra düşürülünce futbola benzer bir şey ortaya çıkmadı.
Bir korner ribaund'unda Demirbay'ın şutu dışında heyecan verecek bir şey olmadı. Devre tam olarak hakem Arda Kardeşler'in istediği şekilde bitti. 0-0 hakemlerimizin istediği şey.
Zırt pırt düdükle maçı soğuttular. Tribünler de bayılınca tatsız tuzsuz saçma sapan bir 45 dakika seyrettik. İlk devre stratejisini anladığımız ekip G.Saray'dı.
İkinci devre İsmail Kartal, adaşını oyuna alıp İrfan'ı kenara çekti. Tempo biraz daha yukseldi. Pozisyonumsuya benzer bir şey yine G.Saray'dan geldi ve Demirbay sürpriz koşuyla topla buluştu. Auta attı.
61'de F.Bahçe ilk pozisyonuna girdi Sebastian'ın şutu az farkla auta gitti. 66'da Buruk, Zaha hamlesi yaptı. Kerem 10 numara pozisyonuna geçti. Icardi maçta göründüğü tek anda kafa vuruşunda topu auta attı.
Hiçbir şey oynamayan Tadic yerine King hamlesi 69'da geldi. O da girer girmez pozisyonu buldu. Boey bile rakibini attırmak için daha önce görmediğimiz kendini yere atma 'kısayol'una! başvurdu.
78'de kornerlerle tehlike G.Saray'dan geldi. 80'den sonra oyun Fenerbahçe'ye döndü. İyi şutlar ya gelmedi ya da kimse kaleye vurmaya cesaret edemedi diyelim.
İsmail ve İrfan kendi yerlerinde daha iyi oynadılar. Icardi'nin tükenmiş halde olduğu yeniden görüldü.
F.Bahçe'nin de hiç duran top çalışmadığı net olarak ortaya çıktı. Szymanski kötü duran top kullanıyor. Tadic de öyle.. Kartal'ın son 3 dakikada Dzeko - Batshu değişikliği anlamsızdı.
G.Saray istediğini aldı diyebiliriz. Tatsız tuzsuz bariz kötü maç, Arda Kardeşler'in istediği gibi bitti. İsmail Kartal kendi seyircisine derbi galibiyeti sevinci yaşatamadı.
F.Bahçe'nin devre arasında net 2 kalite takviyesi yapması, Kartal'ın da artık kadroyu daha iyi kullanması şart. Yoksa 2. bitirirler sezonu.