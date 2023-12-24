Serdar Ali Çelikler yazdı: Sadece hakem kazandı

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Ama F.Bahçe en azından top kendine geçtiğinde tempo yapmak bir yana rakip alanda, 3. bölgede sadece 1 faul kazandı. Dzeko'nun gezginliği hariç pozisyon üretmeye yaklaşamadı bile.

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Tecrübesiz sol bek Barış Alper bu devre en iyi isimdi. Tabi orta alanda mücadele dozu da Arda Kardeşler tarafından sıfıra düşürülünce futbola benzer bir şey ortaya çıkmadı.