Donald Trump kazanırsa ülkeyi terk edeceğini söyleyen ünlüler şimdi ne yapacak?

"SADECE ŞAKAYDI"

Sadece bu seçimde değil, geçmiş dönemde de "Ülkeyi terk edeceğim" meydan okumaları yapılmıştı. 2016'da Trump'ın kazandığı ilk seçimde Whoopi Goldberg, Miley Cyrus, Amy Schumer, George Lopez gibi ünlü isimler, onun başkan seçilmesi halinde hayatlarını artık ABD'de sürdüremeyeceklerini söylemişti.

Donald Trump'ın ilk adaylığı sırasında Miley Cyrus, Instagram'da şunları yazmıştı: Kalbim 100 bin parçaya bölündü. Eğer Donald Trump başkanım olursa taşınıyorum! Kastetmediğim şeyleri söylemem!

Miley Cyrus daha sonra X platformu üzerinden, Donald Trump'ı başkan olarak kabul ettiğini ve ondan insanlara sevgiyle davranmasını isteyen duygusal bir video yayınlamıştı.

Amy Schumer, İspanyolca öğrenmesi gerektiğini, çünkü Donald Trump'ın kazanması halinde İspanya'ya ya da başka bir ülkeye taşınacağını söylemiş ve "Trump'ın kazanması benim anlayışımın ötesinde. Bu çok çılgınca" demişti.

Amy Schumer, daha sonra 2016 seçim sonuçlarına ilişkin hayal kırıklığını dile getirirken sözlerinin sadece "şaka amaçlı söylendiğini" belirtmişti.