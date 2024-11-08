En-Nesyri'den ilginç istatistik: Sadece kafayla atıyor!

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde Sevilla'dan 19.5 milyon euro karşılığında transfer ettiği Youssef En-Nesyri, sarı-lacivertlilerde bir türlü istenilen performansı veremedi.

Süper Lig'de 11 hafta geride kalırken UEFA Avrupa Ligi'nde de 4 hafta tamamlandı. Büyük umutlarla transfer edilen Faslı forvet ise beklentilerin altında kaldı.

Bu süreçte Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 16 maça çıkan En-Nesyri toplamda 722 dakika süre aldı. 27 yaşındaki futbolcu attığı gollerde ilginç bir istatistik yakaladı.

FENERBAHÇE'DEKİ TÜM GOLLERİ KAFAYLA Fenerbahçe forması ile 16 maçta 4 golü bulunan En-Nesyri bulduğu tüm golleri kafayla attı. Fenerbahçe'deki ilk golünü ligin 2. haftasındaki Göztepe deplasmanında kaydeden En-Nesyri 45+7. dakikada kafa vuruşundan golü buldu. REKLAM Sonrasında uzun süre gol atamayan En-Nesyri, Sarı-Lacivertlilerdeki ikinci golünü yine kafa vuruşuyla Avrıpa Ligi'nde Manchester United'a karşı kaydetti. Süper Lig'in 10. haftasında Bodrum FK karşısında tekrardan sahneye çıkan Faslı futbolcu 15. dakika kafa vuruşuyla takımını öne geçiren golü attı. Son olarak UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında AZ Alkmaar karşısında sahneye çıkan En-Nesyri penaltı kaçırdığı karşılaşmada 70. dakika sahneye çıkarak bir kez daha kafayla gol attı.

SEVILLA'DA GOLLERİNİN YÜZDE 30'U KAFAYLA Kariyerinin büyük bir kısmını Sevilla'da geçiren En-Nesyri, Endülüs ekibiyle çıktığı 196 maçta 73 gol attı. En-Nesyri bu 73 golün 22'sini kafa vuruşuyla kaydetti. Faslı golcünün Sevilla'da bulduğu gollerin yüzde 30.1'i kafayla geldi. Kulüp kariyerinde 306 maça çıkan En-Nesyri 97 gol atarken bu gollerin 29'u kafa vuruşuyla geldi. Bu oran ise kulüp kariyerindeki gollerin yüzde 29.9'una tekabül ediyor.