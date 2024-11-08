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        Haberler Yaşam Manken olmanın katı kuralları: Podyumların perde arkasında neler oluyor?

        Manken olmanın katı kuralları: Podyumların perde arkasında neler oluyor?

        Podyum ışıkları altında gördüğümüz büyüleyici anların arkasında büyük bir disiplin ve özveri yatıyor. Başarılı bir manken olmanın sırrı, düzenli bakım, disiplinli beslenme ve profesyonel ilişkilerde saklı. İşte detaylar!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.11.2024 - 23:52 Güncelleme: 09.11.2024 - 00:02
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        Podyumda ışıklar altında gördüğümüz modellerin yaşamı dışarıdan bakıldığında oldukça göz alıcıdır. Ancak bu dünyada başarıya ulaşmak için dikkat edilmesi gereken pek çok kural, disiplin ve özveri vardır. Model olmak; sabahın ilk ışıklarında başlayan ritüeller, zorlu provalar, titizlikle hazırlanan diyetler ve yorucu bir tempoyu içeren bir yaşam tarzıdır.

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        SABAH RİTÜELLERİ: GÜNE HAZIRLANMAK

        Bir mankenin günü, güneş doğmadan önce başlar. Bu yoğun tempoya hazırlık süreci, özenle uygulanması gereken cilt bakımı ve sağlıklı bir kahvaltı ile başlar. Cildin sağlıklı görünmesi için nemlendirme, dinlenmiş bir yüz ve enerjik bir beden büyük önem taşır. Sabah saatleri, vücudu güne hazırlamak için egzersiz, yoga ya da pilates gibi aktivitelerle değerlendirilir.

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        SETTE: POZ VERME VE YARATICILIK

        Hazırlıklar tamamlandıktan sonra, mankenler sete geçer. Burada her çekim, farklı bir hikayeyi anlatır ve mankenin uyum sağlaması gereken yeni bir atmosfer yaratılır. Mankenler, poz verirken duygu, duruş ve beden dilini doğru bir şekilde kullanarak fotoğrafçının hayalindeki görüntüyü yakalamaya çalışırlar. Bu süreçte esneklik, dayanıklılık ve özgüven çok önemlidir.

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        PERDE ARKASINDAKİ KARMAŞA: ÇEKİMLER VE MODA ŞOVLARI

        Moda dünyasında çekimler ve defileler oldukça yoğun bir tempoda gerçekleştirilir. Çoğu zaman aynı gün içinde birden fazla mekanda çekim yapmak ya da farklı kıyafetlerle hızlı bir şekilde poz vermek gerekebilir. Bu tempoda başarılı olabilmek için hızlı adaptasyon yeteneği, profesyonellik ve soğukkanlılık büyük önem taşır.

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        Özellikle defilelerde her anın önceden planlanmış bir koreografi doğrultusunda olması gerekir. Mankenler podyumda bir moda tasarımcısının yarattığı koleksiyonun ruhunu yansıtırlar.

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        İLİŞKİLER VE AĞ KURMA: İŞİN SOSYAL BOYUTU

        Mankenler, çalıştıkları fotoğrafçılar, stilistler ve diğer mankenlerle yakın ilişkiler kurar. Moda dünyasında kalıcı başarı için bu ilişkiler oldukça önemlidir. İyi bir sosyal ağ, iş fırsatları açısından da büyük bir avantaj sağlar. Başarılı mankenler, set dışında da ilişkilerini sürdürerek hem profesyonel hem de dostça bağlar kurmaya özen gösterirler.

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        SAĞLIK VE BESLENME: VICTORIA’S SECRET MANKEN DİYETİ

        Victoria’s Secret mankenlerinin uyguladığı diyet, besin değeri yüksek olan gıdaları tüketmeye dayalı bir plandır. Bu diyette işlenmiş gıdalar, rafine karbonhidratlar ve şeker sınırlı tüketilir.

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        Diyet; taze sebzeler, meyveler, tam tahıllar, protein kaynakları ve sağlıklı yağlarla desteklenir. Ayrıca, sıkı egzersiz rutinleri de diyetin bir parçasıdır. Çoğu manken, haftada 3-5 gün arası antrenman yaparak vücutlarını formda tutar.

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        CASTING VE PROVALAR: BAŞARININ ANAHTARI

        Mankenlik dünyasında öne çıkmak için çeşitli castinglere katılmak büyük önem taşır. Mankenler, bu seçmelerde kendilerini sade ve doğal bir şekilde sunarlar, çünkü moda dünyası sadelik ve esneklik arar.

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        Başarı için provalar, her defilenin veya çekimin öncesinde yapılan en önemli hazırlıklardandır. Kıyafet provaları ve yürüyüş çalışmaları, mankenin gösteriye en iyi şekilde hazırlanmasını sağlar.

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        GÖSTERİ ZAMANI: PODYUMDA ZAFER ANLARI

        Podyumda mankenler, tasarımcının koleksiyonunu en iyi şekilde temsil ederken özgüven ile yürümelidir. Sahne arkasındaki tüm hazırlıklar, bu an için yapılır. Moda dünyasında bu birkaç dakika, uzun saatler süren provaların bir sonucudur. Mankenler, doğru zamanda podyuma çıkarak tasarımları sergilerken hem kendilerine hem de tasarımcılara olan güveni en üst seviyede tutarlar.

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        GÖSTERİ SONRASI: DİNLENME VE YENİLENME

        Gösteri sona erdikten sonra bile mankenlerin günleri yoğun geçmeye devam eder. Çoğu zaman castinglere katılmak, ağ kurma etkinliklerine katılmak ve yeni iş görüşmeleri yapmak zorundadırlar. Bu tempoda sağlıklarını koruyabilmek için yeterli uyku ve düzenli bir dinlenme süreci çok önemlidir.

        Kaynak: Healthline, Dxc Models, Nves Agency, Model Agency

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