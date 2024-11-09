Avrupa Ligi'ne Buruk imzası
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham'ı 3-2 mağlup ederken Okan Buruk'un takımı istatistiklere damga vurdu
UEFA Avrupa Ligi’ndeki ilk ciddi sınavına çıkan Galatasaray, Tottenham’ı 3-2 yendi.
İngiliz devi karşısında tarihi farkı kaçıran sarı-kırmızılıların dört haftalık performansı istatistiklere yansıdı.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nin dördüncü haftası sonunda birçok alanda lider durumda.
Okan Buruk’un öğrencileri, en fazla büyük şans yaratan, en fazla şut çeken, topla isabetli şut kaydeden, en fazla büyük şans kaçıran takım konumunda.
Galatasaray, PAOK, Elfsborg ve Tottenham karşısında da en az 8 net gol pozisyonu üretti.
Avrupa Ligi'nin güncel formatına geçilen 2009-10'dan bu yana bir sezonda üç farklı maçta sekizin üzerinde net gol pozisyonuna giren ilk takım da Galatasaray oldu.