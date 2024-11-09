Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi görülmesi bekleniyor.

MARMARA'DA SICAKLIK 2-4 DERECE DÜŞÜYOR Hava sıcaklıklarının, Marmara'da 2 ilâ 4 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'da yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.