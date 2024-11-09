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        Marmara'da sıcaklık ne kadar düşüyor? Yurtta yağış var mı? İllerimizde hava durumu!

        Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre bugün yurt genelinde yağış beklenmiyor. Marmara'da ise sıcaklık, 2 ilâ 4 derece düşüyor ve hızı 60 km'ye ulaşan kuvvetli rüzgar tahmin ediliyor. İşte illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.11.2024 - 07:02 Güncelleme: 09.11.2024 - 10:26
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        Marmara'da sıcaklık ne kadar düşüyor? İllerimizde hava durumu!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi görülmesi bekleniyor.

        MARMARA'DA SICAKLIK 2-4 DERECE DÜŞÜYOR

        Hava sıcaklıklarının, Marmara'da 2 ilâ 4 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'da yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        Meteoroloji'den alınan son bilgiye göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu şöyle olacak:

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        ANKARA: 15, Az bulutlu ve açık

        İSTANBUL: 16, Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri çok bulutlu

        İZMİR: 21, Az bulutlu ve açık

        KOCAELİ: 17, Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri çok bulutlu

        BURSA: 18, Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri çok bulutlu

        EDİRNE: 13, Parçalı ve az bulutlu

        TEKİRDAĞ: 15, Parçalı ve az bulutlu

        A.KARAHİSAR: 14, Az bulutlu ve açık

        DENİZLİ: 21, Az bulutlu ve açık

        MUĞLA: 21, Az bulutlu ve açık

        ADANA: 27, Az bulutlu ve açık

        ANTALYA: 26, Az bulutlu ve açık

        ISPARTA: 19, Parçalı ve az bulutlu

        MERSİN: 26, Az bulutlu ve açık

        ESKİŞEHİR: 15, Az bulutlu ve açık

        KAYSERİ: 14, Az bulutlu

        KONYA: 13, Az bulutlu ve açık

        BOLU: 14, Parçalı ve az bulutlu

        ZONGULDAK: 15, Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra çok bulutlu

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        KASTAMONU: 13, Parçalı ve az bulutlu

        SİNOP: 18, Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra çok bulutlu

        SAMSUN: 17, Parçalı ve çok bulutlu

        TOKAT: 14, Parçalı ve az bulutlu

        TRABZON: 16, Parçalı ve çok bulutlu

        RİZE: 16, Parçalı ve çok bulutlu

        AĞRI: 12, Az bulutlu ve açık

        ERZURUM: 10, Az bulutlu ve açık

        MALATYA: 15, Az bulutlu ve açık

        VAN: 11, Az bulutlu ve açık

        DİYARBAKIR: 18, Az bulutlu

        GAZİANTEP: 20, Parçalı ve az bulutlu

        MARDİN: 17, Az bulutlu

        ŞANLIURFA: 22, Az bulutlu

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