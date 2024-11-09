86 yaşındaydı... Merdivenden düştü sanıldı! Gerçek kan dondurdu!

İstanbul'da olay, bugün sabah saatlerinde Bayrampaşa'da, İsmetpaşa Mahallesi, Karadeniz Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı binanın 3'üncü katında oturan Vedat Bekçe (86), binanın giriş katında kanlar içinde yerde yatarken bulundu.

"MERDİVENDEN DÜŞTÜ" İHBARI YAPILDI DHA'da yer alan habere göre çevredekilerin merdivenden düştü ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Bekçe, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

BAŞINDAN VURULDUĞU BELİRLENDİ Bekçe'nin yapılan otopsisinde başından vurularak öldürüldüğü belirlendi. Yaşananları anlatan Yusuf Küçük, “Ambulansın geldiğini gördük, dışarıya çıktık ne oldu diye. Ambulans görevlisi seslendi yardım edin diye koşarak gittik. Yerler kandı komple, üst kata çıkıp Vedat amcayı o şekilde görünce şaşırdık tabi, sedyeye koymuşlardı.