Jonas Svensson göz dolduruyor!
Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde oynadığı Malmö maçına damga vuran Jonas Svensson bu sezonki performansıyla da alkış alıyor.
2-1 kazanılan Malmö maçında Ernest Muçi'ye yaptığı asistle kilidi açan Jonas Svensson, 7 top çalma, 12 kazanılan ikili mücadele ve 3 pas arasıyla bu istatistiklerde de takımının en iyisi oldu.
Bu sezon 15 resmi maçta 15 kez 11'de başlayan Jonas Svensson, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un da değişmezlerinden oldu.
Norveçli sağ bek sadece Kayserispor maçını hastalığı nedeniyle kaçırırken Kasımpaşa maçında ise yedek soyundu ve oyuna girmedi.
Türkiye'deki 4. sezonunu geçiren Svensson, en çok gol katkısı verdiği geçen sezonu da şimdiden yakalamış oldu.
Geçen sezon Adana Demirspor'da 1 gol ve 3 asist üreten Svensson, devre arasında Beşiktaş'a transfer olmuştu.
Svensson, Beşiktaş'ta da şimdiden 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
Svensson, Adana Demirspor'daki ilk sezonunda 2 asist, 2. sezonunda da ise 3 asist yaparken gol bulamamıştı.
BEŞİKTAŞ'IN DAHA ÖNCE DE GÜNDEMİNE GELMİŞTİ
Milot Rashica ile iyi bir ikili oluşturan Svensson, Adana Demirspor'a gelmeden önce de Beşiktaş'ın gündemine gelmişti.
2021'de AZ Alkmaar ile sözleşmesi sona eren Svensson için siyah-beyazlı yönetim girişimlerde bulunsa da Norveçli futbolcu, Adana Demirspor'un yolunu tutmuştu.