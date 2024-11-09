Trump ile Zelenskiy arasındaki telefon görüşmesine Musk da katılmış

Amerikan CNN kanalında görüşmeye dair bilgi sahibi olan ancak adı açıklanmayan bir kaynağa dayandırılan habere göre Musk, Trump ile Zelenskiy arasındaki telefon görüşmesine katıldı.

Seçim kampanyası döneminde başkan olması halinde Rusya-Ukrayna savaşını sona erdireceğini vaat eden Trump'ın Zelenskiy ile 6 Kasım'da gerçekleştirdiği görüşmenin bölgedeki gidişat açısından önemli olduğu kaydediliyor.

Ukrayna'ya Starlink uydularıyla internet sağlayan Musk'ın da Rusya-Ukrayna savaşı bağlamında bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiği belirtiliyor.