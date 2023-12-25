Fenerbahçe-Galatasaray maçı yazar yorumları

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Ömer Üründül (Sabah): Bugüne kadar rekor sayıda faulün yapıldığı, karşılıklı organize tak atağın gelişmediği, 90 dakika boyunca kaleyi tutan tek vuruşun dahi olmadığı gördüğüm en kötü 2-3 derbiden biriydi. Galatasaray aslında Fenerbahçe'nin yanlış kadrosundan dolayı pozisyon bulmasa da ilk yarıyı domine eden takımdı. Ama üretkenlik yoktu. İkinci yarıda biraz daha oyun Fenerbahçe'ye döner gibi oldu ama futbolsuz gecede maç da golsüz bitti. Bu sonuç tabii ki Galatasaray için avantajdır. Gelelim son felakete… Batshuayi gibi önemli bir oyuncu en zor deplasmanlardan birinde 4 gün önce hattrick yapmış, onu son 20 dakika düşünmüyorsun bari uzatmanın bitmesine 3 dakika kala sahaya sürüp gururuyla oynama. Arda Kardeşler konsantre ve dikkatliydi. Başına iş açmasın diye sürekli düdük çalmayı benimsedi ama çifte standart yapmadı.

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İbrahim Yıldız (Habertürk): İsmail Kartal ve Okan Buruk savunma hattını güçlü tuttular. Ne pahasına olursa olsun gol yemeyin talimatı vermişlerdi. Her iki takımın savunması bu anlamda iyi görev yaptı. Gol pozisyonu neredeyse yoktu. Kerem ve Szymanski’nin şutları dışında gol pozisyonu yaratamadılar. Bu tür maçlar için rahmetli Halit Deringör “ ne şiş yandı, ne kebap” derdi. Öyle de oldu. Fenerbahçe ve Galatasaray cephesine bakıldığında kazanmak için sahaya çıktık diyorlar. Ancak, sormak gerekir kazanma adına ne yaptınız diye. Teknik direktörler korkak olunca, futbolcular da risk almadılar. Yaratıcılık yoktu. Bireysel çaba, skoru değiştirme amacı zayıf kaldı. Beraberliğe razı oyun, heyecanı ve tempoyu da yok etti. Elbette derbi karşılaşmalarında gerginliğin olması doğal. Bunun sonucunda oluşan stres sahada çok net gözüktü. Kaybetme korkusu, kazanma duygusunun çok önünde yer aldı.