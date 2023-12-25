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        Haberler Gündem Hava Durumu DOĞU'DA KAR BATIDA BAHAR! Son dakika hava durumu: Meteoroloji'den Doğu Karadeniz için sağanak ve kar uyarısı! Bugün hava durumu nasıl?

        Meteoroloji'den Doğu Karadeniz için sağanak ve kar uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri sağanak yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlı olacak. Batı ve Orta Karadeniz'de sıcaklıklar 2 ila 8 derece artarken, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.12.2023 - 07:29 Güncelleme: 25.12.2023 - 08:21
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        Doğu Karadeniz için sağanak ve kar uyarısı
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarının yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Erzincan, Ardahan ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Artvin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

        İstanbul

        Güneşli 16°

        Ankara

        Güneşli 12°

        İzmir

        Güneşli 19°

        Antalya

        Güneşli 19°

        Trabzon

        Bulutlu 13°

        Bursa

        Güneşli 16°

        Adana

        Güneşli 20°

        Diyarbakır

        Güneşli 12°

        Gaziantep

        Güneşli 14°

        Ağrı

        Kısmen Güneşli

        Hava sıcaklıklarının Batı ve Orta Karadeniz'de 2° ila 8° artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

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        Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların; Artvin kıyılarında kuvvetli yağmur ve sağanak (30-60 kg/m²), Artvin'in iç ve yüksek kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar (20-30 cm. kar yüksekliği) şeklinde görülmesi beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, kar yağışı alması beklenen yerlerde buzlanma ve don olayı ile bölgenin yüksek ve dağlık kesimlerinde tipi şeklinde kar yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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