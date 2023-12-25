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        Edirne'de 1 haftada 262 kaçak göçmen, 12 organizatör şüphelisi yakalandı

        EDİRNE'deson 1 haftada düzenlenen operasyonlarda 262 kaçak göçmen ile 12 organizatör şüphelisi yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 09:55 Güncelleme: 25.12.2023 - 10:00
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        Edirne'de 1 haftada 262 kaçak göçmen, 12 organizatör şüphelisi yakalandı
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        EDİRNE'deson 1 haftada düzenlenen operasyonlarda 262 kaçak göçmen ile 12 organizatör şüphelisi yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince son 1 haftada düzenlenen hava destekli operasyonlarda şüpheli 7 araç, durduruldu. Bu araçlarda 262 kaçak göçmen ile 12 organizatör şüphelisi yakalandı. Kaçak göçmenler, Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirken, 7 araç yediemin otoparkına çekildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 12 organizatör şüphelisi ise adli makamlara sevk edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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