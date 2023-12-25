Edirne'de 1 haftada 262 kaçak göçmen, 12 organizatör şüphelisi yakalandı

EDİRNE'deson 1 haftada düzenlenen operasyonlarda 262 kaçak göçmen ile 12 organizatör şüphelisi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince son 1 haftada düzenlenen hava destekli operasyonlarda şüpheli 7 araç, durduruldu. Bu araçlarda 262 kaçak göçmen ile 12 organizatör şüphelisi yakalandı. Kaçak göçmenler, Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirken, 7 araç yediemin otoparkına çekildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 12 organizatör şüphelisi ise adli makamlara sevk edildi.