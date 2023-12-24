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        Yangından son anda kurtuldu, evin yanışını gözyaşlarıyla izledi

        EDİRNE'de yalnız yaşadığı müstakil evde çıkan yangından son anda kurtulan Bilent Adalardan, 10 yıldır oturduğu evinin yanışını gözyaşları içinde izledi. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 17:07 Güncelleme: 24.12.2023 - 17:10
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        Yangından son anda kurtuldu, evin yanışını gözyaşlarıyla izledi
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        EDİRNE'de yalnız yaşadığı müstakil evde çıkan yangından son anda kurtulan Bilent Adalardan, 10 yıldır oturduğu evinin yanışını gözyaşları içinde izledi. 

        Yangın, sabaha karşı Nişancıpaşa Mahallesi Yıldız Köşk Çıkmaz Sokak üzerindeki tek katlı müstakil evde meydana geldi. Evde yalnız yaşayan Bilent Adalardan, çıkış nedeni bilinmeyen yangına uykusunda yakalandı. Evdeki camların patlamasıyla uyanan Adalardan, can havliyle kendisini dışarıya atıp polis ve itfaiye ekiplerini aradı. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye alevlere müdahale ederken, Adalardan evinin yanışını gözyaşlarıyla izledi.

        Adalardan, "Uyuyordum, şiddetli bir sesle uyandım. Ben hırsız falan geldi zannettim, sonra nefes alamamaya başladım, bir baktım evim yanıyor. Kendimi dışarı zor attım. Evim kullanılamaz hale geldi, dışarıda kaldım, ne yapacağımı da bilmiyorum. Bu saatten sonra nerede kalacağım, dışarı da mı kalacağım? Tek yaşıyorum, kalacak başka yerim de yok. 10 yıldan beri burada oturuyordum" diye konuştu.

        Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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