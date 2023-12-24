Atilla Taş’ın barda ve dışarda polis memuruna mukavemet ettiği anların görüntüleri ortaya çıktı - Öne Çıkan Haberler

Atilla Taş’ın barda ve dışarda polis memuruna mukavemet ettiği anların görüntüleri ortaya çıktı - Öne Çıkan Haberler

Atilla Taş’ın barda ve dışarda polis memuruna mukavemet ettiği anların görüntüleri ortaya çıktı Şarkıcı Atilla Taş, barda karıştığı olay sonrası polise mukavemet gösterince tutuklandı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, tutuklanan Atilla Taş'ın barda ve dışarda polis memuruna mukavemet ettiği anların görüntüleri ortaya çıktı

Şarkıcı Atilla Taş ile eşi Meryem Güler Taş, Beşiktaş'ta eğlendikleri bir barda aşırı alkollü şekilde çalışanlara ve diğer müşterilere rahatsızlık verince dışarıya çıkarılmak istendi. Taş, bar görevlileri ile tartışınca polis çağrıldı.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI Çalışanlar tarafından dışarı çıkarılan Atilla Taş ve eşi gelen polis memurlarına mukavemete bulundu. Gözaltına alınan Atilla Taş ve eşi işlemlerin ardından adliyeye gönderildi. Atilla Taş tutuklandı eşi ise adli kontrolle serbest kaldı. O olayın görüntüleri ortaya çıktı REKLAM

KARAKOLDA DA OLAY ÇIKTI Tutuklanan Atilla Taş ve eşinin karıştığı olaya ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, barda dışarı çıkarılan Atilla Taş ve eşi, çağrılan polis memura tarafından sakinleştirilmeye çalışıyor. Sinirlerine hakim olamayan Atilla Taş ile eşi polise mukavemette bulunuyor. Tüm bu görüntüler soruşturma dosyasına konuldu