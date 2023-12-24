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        Haberler Dünya İsrail gazetesi Haaretz: Gazze'deki toplu katliamı durdurun

        İsrail gazetesi Haaretz: Gazze'deki toplu katliamı durdurun

        İsrail'in Haaretz gazetesi, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde 20 bin Filistinlinin hayatını kaybettiği ve sivillere yönelik "görülmemiş zarar verildiği" belirtilerek, Gazze'deki "toplu katliamın durdurulması" yönünde çağrı yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 16:25 Güncelleme: 24.12.2023 - 16:34
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        Haaretz'den çağrı: Gazze'deki toplu katliamı durdurun
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        Haaretz'te yayımlanan "Gazze'deki toplu katliamı durdurun" başlıklı editöryal yazıda, Gazze'deki Sağlık Bakanlığına göre, bölge halkının yüzde 1'inin öldürüldüğü ve can kayıplarının üçte ikisinin kadın ve çocuklardan oluştuğu, bunun yanı sıra bombalanan binaların enkazında kalan ve kaybolan çok sayıda insanın da bulunduğu aktarıldı.

        Bölgedeki can kayıplarının Gazze'deki Sağlık Bakanlığının verilerine dayanarak belirlendiği ve İsrail'in bu konuda karşı bir açıklamada bulunmadığı belirtilen yazıda, "Bu durum, ilgisiz (masum) sivillere görülmemiş zarar verildiğini gösteriyor." ifadelerine yer verildi.

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        Yazıda, ABD'nin New York Times gazetesinin araştırmasına atıf yapılarak, "ABD'nin Irak, Afganistan ve Suriye savaşından daha hızlı bir şekilde sivillerin öldürüldüğü" ve "hükümet ile ordunun güvenli alan olarak açıklamasına rağmen, İsrail'in Gazze'nin güneyini 1 ton ağırlığındaki bombalarla en az 200 kez vurduğu" kaydedildi.

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        "HAMAS VE SİVİLLER ARASINDA AYRIM YAPILMALI"

        Hamas ve siviller arasında "keskin bir ayrım yapılması gerektiği" vurgulanan yazıda, İsrailli 129 esirin halen Gazze'de tutulduğu hatırlatıldı.

        İsrail'in esirler konusuna öncelik vermesi istenen yazıda, İsrail hükümetinin "rehineler için anlaşma konusunda bedel ödemek için ateşkes yaptığı gün sayısını artırması ve Filistinli mahkumları serbest bırakması" gerektiğinin altı çizildi.

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        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yaov Gallant'ın "askeri baskının Hamas'ı taleplerini yumuşatarak rehinelerin dönüşünü sağlayacağı" konusunda defalarca açıklama yaptığı, ancak "umdukları gibi olmadığı" ifade edildi.

        Yazıda, "Devam eden kitlesel saldırı, rehineler konusunda sonuç vermedi, sadece serbest bırakılmaları için müzakerelerin durmasına yol açtı. Rehinelerin eve dönmesi savaşın en önemli hedeflerinden birisi. Hükümet, açıkça veya zımnen rehineleri terk etmeye zorlayamaz." görüşlerine yer verildi.

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        İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

        Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun bombardıman başlattı.

        İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

        İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bin 200'ü çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 20 bin 424 Filistinli öldürüldü, 54 bin 36 kişi de yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

        İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 153’ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 486 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

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        Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

        İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 303 Filistinli hayatını kaybetti.

        İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 26 Lübnanlı sivil, 124 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 7 İsrail askeri öldü.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #israil
        #gazze
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