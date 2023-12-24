ABD'de düzenlenen "Özgür Filistin" gösterisine polis müdahale etti
7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmalarını protesto etmek için ABD'nin California eyaletine bağlı San Francisco şehrinde çok sayıda Filistin yanlısı kişi bir araya geldi. Polis, "Özgür Filistin" yürüyüşüne müdahale etti
Giriş: 24.12.2023 - 11:40 Güncelleme: 24.12.2023 - 11:40
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ABD'nin California eyaletine bağlı San Francisco kentinde Filistin yanlısı göstericiler İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için Union Meydanı'nda bir araya geldi
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Ellerinde Filistin bayrakları ve pankartlar tutan göstericiler Özgür Filistin sloganları atarak Filistin'e desteklerini gösterdi.
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Polis gösteri sırasında bazı protestocuları gözaltına aldı.
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