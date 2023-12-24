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        Haberler Dünya İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı 20 bin 424'e çıktı

        İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı 20 bin 424'e çıktı

        7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmaları sürerken İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 20 bin 424'e yükseldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 15:27 Güncelleme: 24.12.2023 - 15:27
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        İsrail'in saldırılarında can kaybı yükseliyor!
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        İsrail ordusunun, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 166 artarak 20 bin 424'e yükseldi.

        Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'deki duruma ilişkin bilgi verdi.

        Kudra, son 24 saatte İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 166 Filistinlinin daha öldürüldüğünü, 384 kişinin de yaralandığını belirtti.

        Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda Gazze Şeridi'nde öldürülen Filistinlilerin sayısının 20 bin 424'e, yaralananların sayısının da 54 bin 36'ya yükseldiğini duyurdu.

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        SON 24 SAATTE 14 İSRAİL ASKERİ ÖLDÜ

        Diğer yandan Gazze Şeridi'nde son 24 saatte öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 14'e yükseldi.

        İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyinde yaşanan çatışmada, istihkam taburunda görev yapan Çavuş Roy Elias'ın (21), hayatını kaybettiği belirtildi.

        İsrail ordusu, dün akşam saatlerinde 5 ve gece de 8 askerinin Gazze'deki çatışmalarda öldürüldüğünü açıklamıştı.

        Buna göre son 24 saatte Gazze'de 14 İsrail askeri öldü.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #israil
        #gazze
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