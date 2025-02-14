Kahvenize katacağınız hindistan cevizi yağı gerçekten zayıflamanıza yardım edebilir mi? Hindistan cevizi yağı hakkında bilinmesi gerekenler

Popüler tropikal meyvelerden biri olan hindistan cevizi hem koklusu hem aromasıyla uzun süre pastacılık sektöründe ve koku, kokulu ürün üretiminde kullanıldı. Sindirilebilen doğal yağlar bakımından oldukça zengin olan hindistan cevizi yağı bir süredir diyet tavsiyeleri veren videolarda da sık sık kendine yer buluyor.

Hindistan cevizi yağı doğal hali katı olan bir yağdır. Oda ısısında katı kalmaya devam eder ancak ısıtıldığında ya da sıcak bir besin grubunun içine katıldığında eriyebilir. Hindistan cevizi yağı iki farklı yolla elde ediliyor. Birincisi soğuk sıkım, ikincisi rafine hindistan cevizi yağı. Elbette soğuk sıkım olarak elde edilen hindistan cevizi yağı rafine yağa göre çok daha sağlıklı.

REKLAM

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI GERÇEKTEN KİLO VERDİRİR Mİ?

Peki doymuş yağ grubunda olan hindistan cevizi yağı gerçekten zayıflamak isteyenlerde işe yarar mı? Bu sorunun cevabına ve hindistan cevizi yağının faydalarına beraber bakalım...

Hindistan cevizi yağının kilo vermek için gerekli olan yağ yakımında görevli olduğu iddia edilen MCT'ler içerdiği biliniyor ancak bu konuda çalışmalar olsa da bunlar kesin bir yargıya varmaya yetecek çalışmalar değil. Hindistan cevizi yağının çok yüksek kalorili olması konunun uzmanlarını da bu konuda ikiye bölmüş durumda. 1 yemek kaşığında 120 kalori var.

Kilo vermek amacıyla hindistan cevizi yağ kullanılsa bile burada ölçünün çok ama çok önemli olduğunu aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor. Hindistan cevizi yağının kan şekerini düzenleme etkisine sahip olması, insülini düzenlemesi kişide yemek yeme ya da tatlı yeme isteğinin azalmasına neden olur. Kilo vermeye etkisi olduğunun düşünülmesine de bu özellik de neden olabilir.

REKLAM

Hindistan cevizi yağının kan şekerinin dengelenmesi dışında da faydalı olduğu alanlar vardır. Bunlardan biri de cilt üzerine faydalarıdır. Hindistan cevizi yağı cildi nemlendirir, yumuşak ve pürüzsüz bir his oluşmasını sağlar. Ayrıca cilt yaralarının iyileşmesini de hızlandırır. Tıpkı ciltte meydana getirdiği gibi saç derisinde nemlilik meydana getirir. Kuruyan saçların nemlendirilmesinde ve hızlı uzamasının sağlanmasında hindistan cevizi yağına sık sık başvurulur.