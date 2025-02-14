Konut yeni yıla yüksek satışla girdi

TÜİK, 2025 Ocak ayı için konut satış verilerini yayımladı. Ocakta 112 bin 173 konut el değiştirdi. Geçen yılın aynı ayına göre satışlar yüzde 39,7 arttı.

Ocak ayları kıyaslandığında en yüksek 2. satış rakamına ulaşıldı. Rekor 113 bin 615 ile 2020 yılına ait. Bu dönemde yüzde 1'in altında faizle konut kredisi kampanyaları bulunuyordu. Şu anda yüzde 2,79'dan düşük faizli konut kredisi bulunamamasına rağmen ocak satışı, rekor kırılan yılı neredeyse yakaladı.

KREDİLİ ALIM ARTIYOR

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 182,8 oranında artarak 16 bin 726 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 14,9 olarak gerçekleşti. Kredilisi satış, Haziran 2023'ten beri en yüksek oranda gerçekleşti.

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Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29,8 oranında artarak 32 bin 785 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 29,2 oldu. Türkiye genelinde ikinci el konut satış sayısı ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 44,2 oranında artarak 79 bin 388 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde 70,8 oldu.

YABANCIYA SATIŞ DÜŞÜYOR

Yabancılara yapılan konut satışları ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,9 oranında azalarak bin 547 oldu. Ocak ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,4 olarak gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 611 ile İstanbul, 469 ile Antalya ve 118 ile Mersin oldu.

Ocak ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 248 ile Rusya Federasyonu, 162 ile İran ve 103 ile Irak vatandaşlarına yapıldı.