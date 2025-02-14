ABD Başkanı Donald Trump: KDV bir tarife olarak değerlendirilecek

Trump, ABD'nin ticari ilişkilerinde karşılıklı olmayan düzenlemelere karşı kapsamlı bir planın geliştirilmesi talimatının verildiği kararı imzalamasının ardından açıklamada bulundu.

Ticarette adaleti sağlamak amacıyla karşılıklı tarife uygulamaya karar verdiğini belirten Trump, "Ülkeler ABD'ye ne uygularsa onu uygulayacağız" dedi.

Trump, KDV sistemini kullanan ülkeleri ele alacaklarını dile getirerek, bu sistemin tarifeden çok daha "cezalandırıcı" olduğunu savundu.

Başkan Trump, "KDV, bir tarife olarak değerlendirilecek" diye konuştu.

Ülkeler tarafından sağlanan sübvansiyonlara da bakılacağını belirten Trump, parasal olmayan tarifeler için de düzenlemeler yapılacağını söyledi.

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ÜRETİMİN ABD'DE YAPILMASI HALİNDE TARİFE UYGULANMAYACAK

Trump, parasal olmayan ticaret engellerinin maliyetini doğru bir şekilde belirleyebildiklerini kaydederek, ABD Ticaret Bakan Adayı Howard Lutnick'in tarife dışı engellere eşdeğer rakamları ortaya koyacağını ifade etti.

Ülkelerin ABD'ye karşı gümrük vergilerini azaltmaları veya sonlandırmaları gerektiğini belirten Trump, bir ürünün ABD'de üretilmesi halinde ise tarife uygulanmayacağını aktardı.

Trump, "Birçok şirket ürünlerini ABD'de üretmek için geri dönecek, çünkü gümrük vergisi olmayacak" dedi.

ABD'nin uzun yıllar boyunca hem dost hem de düşman ülkeler tarafından haksız muamele gördüğünü vurgulayan Trump, planın daha önce "karmaşık ve adaletsiz" olan ticaret sistemine "adalet ve refahı" geri getireceğini ifade etti.

Trump, tüm ABD'li şirketler için eşit rekabet koşullar istediklerini belirtti.

"FİYATLAR KISA VADEDE BİR MİKTAR ARTABİLİR"

Çelik ve alüminyum ithalatına uygulanan yüzde 25 oranındaki gümrük vergisinin bu planın üstünde olacağına işaret eden Trump, otomobiller, çipler ve ilaçlara yönelik tarifelerin de bu planın ötesinde olacağı aktardı.

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Trump, tarifeler nedeniyle fiyatların yükselip yükselmeyeceğine ilişkin sorular üzerine, istihdamın artacağını düşündüğünü, fiyatların kısa vadede bir miktar artabileceğini ancak sonrasında düşeceğini dile getirdi.

Faiz oranlarının da nihayetinde düşeceğini belirten Trump, bunun tarifelerle "el ele" gittiğini yineledi.

"AB, ŞİRKETLERİMİZE SERT DAVRANIYOR"

Trump, tarifelerle ilgili şirketlerin üst yöneticileriyle görüşüp görüşmediğine yönelik soru üzerine, birçoğunun bundan memnun olduğunu ve ABD'yi yeniden müreffeh yapacağını söylediğini aktardı.