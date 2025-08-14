Beşiktaş - St. Patrick's: 3-2 (MAÇ SONUCU) Beşiktaş, 2-0 geriye düştüğü maçta müthiş bir geri dönüşe imza atarak St. Patrick's'i 3-2 mağlup etti ve UEFA Konferans Ligi'nde play-off turuna yükseldi. Demir Ege, Abraham ve Joao Mario'nun golleriyle kazanan siyah-beyazlılar, play-off turunda Lausanne ile eşleşti.

