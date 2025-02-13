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        Haberler Magazin Hazal Kaya'nın taciz davası düştü - Magazin haberleri

        Hazal Kaya'nın taciz davası düştü

        Hazal Kaya, sosyal medyada kendisini taciz eden İranlı Eissa Yazdan Karami hakkında 2017'de suç duyurusunda bulunmuştu. Karami hakkında 5 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. Ancak, 8 yıldır bulunamayan Karami için mahkeme, suçun zaman aşımına uğraması nedeniyle davayı düşürdü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.02.2025 - 19:37 Güncelleme: 13.02.2025 - 19:55
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        Taciz davası düştü
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        Ünlü oyuncu Hazal Kaya, kendisini sosyal medyada taciz eden İranlı Eissa Yazdan Karami hakkında 2017 yılında suç duyurusunda bulunmuştu. Dava dilekçesinde, Karami'nin kendisine "eşim" diyerek hediye gönderdiğini ve "Ya benimsin, ya ölüm" şeklinde tehditlerde bulunduğunu belirtmişti.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Karami'nin Kaya'nın X hesabına rahatsız edici mesajlar gönderdiği ve 2015 yılında iş yerine; "Aşkım, eşim, karım" yazılı notlar içeren hediyeler yolladığı tespit edildi.

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        İddianamede, Karami'nin Facebook hesabında; "Ya Hazalım, ya ölüm" şeklinde paylaşımlar yaptığı ve silah siparişi verdiği bilgilerine de yer verildi. Savcılık, Karami hakkında 5 yıla kadar hapis cezası talep etti, ancak sanık duruşmaya katılmadı.

        DAVANIN DÜŞMESİNE KARAR VERİLDİ

        Dava 8 yıl boyunca sürdü, ancak Karami'nin izine ulaşılamadığı için mahkeme, suçun zaman aşımına uğraması nedeniyle davanın düşmesine karar verdi.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #hazal kaya
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