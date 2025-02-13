İtalyan gazeteciler HT Spor'a anlattı: Halil Umut Meler tepkisi!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge ile Atalanta arasındaki play-off maçını Türk hakem Halil Umut Meler yönetti. Mücadelenin uzatma bölümünde skor 1-1 iken Club Brugge lehine verilen penaltı sonrası İtalyan cephesinden yoğun itiraz geldi. İtirazlar maç sonuna kadar devam ederken Halil Umut Meler, İtalya'da en çok tartışılan isim oldu. Calciomercato'dan İtalyan gazeteci Federico Targetti ve ilbianconero'dan Cristiano Corbo, Club Brugge-Atalanta mücadelesindeki kararları, Halil Umut Meler'in performansını ve İtalya'daki yankıları HT Spor'dan Özer Çak'a anlattı
Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında Club Brugge evinde Atalanta'yı 2-1 mağlup etti. Jan Breydel Stadyumu'nda oynanan maçı Türk hakem Halil Umut Meler yönetti. Maçın ilk golünü ev sahibi Club Brugge adına 15. dakikada Ferran Jutgla kaydetti. Atalanta'nın beraberlik golünü ise 41. dakikada Mario Pasalic kaydetti. Daha sonra 90+5'te Club Brugge'ün kazandığı penaltıda topun başına geçen Gustaf Nilsson, topu ağlara gönderdi ve takımına galibiyeti getirdi.
HALİL UMUT MELER'E BÜYÜK TEPKİ
Atalanta Teknik Direktörü Gasperini, Halil Umut Meler'in 90+2'deki penaltı kararına çok sinirlendi. İtalyan teknik adam gol sonrası direkt soyunma odasına gitti. Maçın bitiş düdüğüyle beraber bazı Atalanta oyuncuları Halil Umut Meler'in etrafını sardı. Diğer tarafta iki takım oyuncuları arasında tansiyon yükseldi.
İTALYAN GAZETECİLER HT SPOR'A DEĞERLENİRDİ
İtalya'da gazetecilik yapan Federico Targetti (Calciomercato) ve Cristiano Corbo (ilbianconero), Club Brugge-Atalanta mücadelesinde yaşanları, Halil Umut Meler'in performansını ve İtalya'daki yankıları HT Spor'dan Özer Çak'a anlattı.
Federico Targetti (Calciomercato): Bu bir kalite meselesi mi yoksa protokol mu?
"Atalanta forması giyen Charles De Ketelaere, penaltı pozisyonu için 100 kişiye bunun penaltı olup olmadığını sorsanız, hepsinin hayır diyeceğini söyledi: Ben de o 100 kişiden biri olabilirim. Bu bir kalite meselesi mi yoksa bir protokol sınırı mı bilmiyorum ama bu tür cezalar penaltılar verirseniz, maç başına birkaç penaltı cezası alırız.
Cristiano Corbo (ilbianconero): Anlatacak kelime bulamıyorum, bana VAR'ın ne işe yaradığını açıklayın
"Brugge maçının finalinde Atalanta aleyhine çalınan penaltıyı anlatacak kelime bulamıyorum. Eğer protokol bu şekildeyse bana VAR'ın ne işe yaradığını açıklayın. Hakemlere yardımcı olacak bir destek olmalı ama bunun yerine şaka gibi görünüyor çünkü büyük bir beceriksizlikle verilen kararları değiştirmiyor. Dea taraftarlarının tepkisini sadece hayal edebiliyorum. Bana göre bu asla penaltı değil. Bırakın maksimum penaltıyı, orta saha faulü bile değildir."
Federico Targetti (Calciomercato): İtalya şokta
"İtalya şokta. Serie A'nın kendi içinde hakemler ve tartışmalarla ilgili sorunları var ama bana öyle geliyor ki Avrupalı hakemler daha da az kalifiye ve daha az yetenekli. Ve sorun şu ki maçlar, tam tersine Avrupa'daki maçlar daha önemli..."
Cristiano Corbo (ilbianconero): Atalanta verilen görevi yerine getiremeyen hakem tarafından cezalandırıldı
"Tepkiler çok farklı. Verilen karara öfkelenenler var, çok kızgın olanlar var ve UEFA'dan penaltı vuruşları konusunda netlik isteyenler var. İtalyan takımları, bana göre hepsi gibi, verilen görevi yerine getiremediğini kanıtlayan bu hakem sınıfı tarafından cezalandırıldı."
Federico Targetti (Calciomercato): Dünkü maçın yankıları birkaç gün daha sürer
"Atalanta son yıllarda daha önemli bir takım haline geldi, bu yüzden UEFA'da karmaşa yaratacak güçleri yok. Ancak İtalya, Serie A takımları için bir sonraki Şampiyonlar Ligi'nde beşinci sıra için yarışıyor ve bu durum bir etki yaratabilir. Dünkü maçı birkaç gün daha duyacağımıza eminim..."
Cristiano Corbo (ilbianconero): Eminim UEFA ofislerinde seslerini duyuracaklardır
"Atalanta yönetiminin tepkisi Gasperini'ninkiyle aynı. Çok öfkeliydi. Bu tarz şeyler sık sık başına gelir ama onu hiç böyle görmemiştim. Şampiyonlar Ligi'ne giden yolun ekonomik olarak da ne kadar önemli olduğunun farkına varmalısınız. Bir kulübün geleceği buraya bağlıdır. Eminim UEFA ofislerinde seslerini duyuracaklardır, sadece ne olduğu konusunda daha fazla netlik elde etmek için bile olsa. Ne yazık ki onlar için, olanları değiştiremezsiniz."