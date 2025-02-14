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        Haberler Objektife Takılanlar Atiye'den Lady Gaga açıklaması: Esinlenme var, dava yok - Magazin haberleri

        Atiye'den Lady Gaga açıklaması: Esinlenme var, dava yok

        Atiye'nin ABD'li meslektaşı Lady Gaga'nın 'Abracadabra' adlı şarkısının kendi şarkısı olan 'Abrakadabra' ile benzediğini iddia ederek hukuki süreç başlattığı ileri sürülmüştü. Şarkıcı konuyla ilgili açıklamada bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.02.2025 - 08:19 Güncelleme: 14.02.2025 - 08:20
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        "Esinlenme var, dava yok"
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; şarkıcı Atiye, eşi Erol Sebebci ile katıldıkları bir etkinlikte objektiflere yansıdı.

        Atiye ve eşi Erol Sebebci
        Atiye ve eşi Erol Sebebci

        Basın mensuplarının sorularına yanıt veren Atiye, ABD'li meslektaşı Lady Gaga'nın 'Abracadabra' adlı şarkısının, 2015'te yayınladığı kendi şarkısı olan 'Abrakadabra'ya benzediği için hukuki süreç başlattığı iddialarına açıklık getirdi.

        Lady Gaga
        Lady Gaga

        "ABD'DEKİ EKİBİMİZE DEVRETTİK"

        Atiye; "Biz de çok şaşırdık. Haberimiz yoktu. Hayranlarım uyardı. Esinlenme söz konusu... Biz bu olayın uzmanları değiliz. Bu konuyu ABD'deki ekibimize devrettik. Onlar da; 'Esinlenme var, analiz edilmesi gerekiyor' dediler" ifadelerini kullandı.

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        Erol Sebebci ise konuyla ilgili; "Yüzde 10 - 15 esinlenmeyse hak talep edemiyorsunuz. Yüzde 30 - 35 esinlenme ve nakarata gidişat birbirine yakınsa o zaman bazı şeyler devreye giriyor. ABD'deki ekibimiz Lady Gaga tarafıyla konuşuyor" açıklamasını yaptı.

        "ÖNCE İNCELENECEK"

        Ortada henüz bir davanın olmadığını belirten Atiye; "Dava açmadık" dedi. Eşinin ardından Erol Sebebci de "Süreç böyle işlemez. Önce incelenecek. Uzman ekipler kararını verir. Karşı taraf itiraz ederse o zaman dava noktasına geçilir. Bu konu daha iki günlük" ifadelerini kullandı.

        Atiye; "Büyütülecek şeyler değil. Bu tarz şeyler müzik dünyasında oluyor" şeklinde konuştu. Erol Sebebci ise "Açık konuşmak gerekirse ben bu konuyla ilgilenmiyorum" dedi.

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        #atiye
        #Lady Gaga
        #Abrakadabra
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