Dikkat! Bu hatayı yapmayın! İki kardeş de engelliydi... Soba kovasıyla gelen ölüm! Tekirdağ Şarköy'de, zihinsel engelli olan iki kardeş, 45 yaşındaki Ufuk ve 26 yaşındaki Mustafa Çevrimkaya, gecenin ilerleyen saatlerinde üşüdü. Isınmak için salondaki sobanın kovasını çıkarıp odalarına aldılar. Yürekler yandı...

Demirören Haber Ajansı Giriş: 14.02.2025 - 07:24 Güncelleme: 14.02.2025 - 08:31 facebook

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