Dikkat! Bu hatayı yapmayın! İki kardeş de engelliydi... Soba kovasıyla gelen ölüm!
Tekirdağ Şarköy'de, zihinsel engelli olan iki kardeş, 45 yaşındaki Ufuk ve 26 yaşındaki Mustafa Çevrimkaya, gecenin ilerleyen saatlerinde üşüdü. Isınmak için salondaki sobanın kovasını çıkarıp odalarına aldılar. Yürekler yandı...
Tekirdağ'da olay, Şarköy'ün Aşağı Kalamış Mahallesi'nde meydana geldi. Saliha Çevrimkaya (69) ile zihinsel engelli oldukları belirtilen çocukları, Ufuk Çevrimkaya (45) ile Mustafa Çevrimkaya (26), önceki gece sobayı yakıp uyudu.
SOBANIN KOVASINI YANLARINA ALDILAR!
DHA'daki habere ve iddiaya göre, gece yarısı Ufuk ile Mustafa Çevrimkaya, salonda bulunan sobanın kovasını çıkarıp ısınmak için kendi odalarına aldı.
ANNE İKİ ÇOCUĞUNU HAREKETSİZ BULDU
Sabah uyanan anne Saliha Çevrimkaya, çocuklarının hareketsiz olduğunu görünce komşularından yardım istedi. Komşuların ihbarıyla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
AĞABEY ÖLDÜ, KÜÇÜĞÜN DURUMU AĞIR
AĞABEY ÖLDÜ, KÜÇÜĞÜN DURUMU AĞIR
Ekiplerin yaptığı kontrolde Ufuk Çevrimkaya'nın sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğü belirlendi. Baygın halde bulunan Mustafa Çevrimkaya ise Şarköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Çevrimkaya’nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Cumhuriyet savcısı ve jandarmanın incelemesinin ardından Ufuk Çevrimkaya'nın cansız bedeni aynı hastanenin morguna götürüldü. Jandarmanın olayla ilgili incelemesi sürüyor.
Ayrı odada yatan anne Saliha Çevrimkaya'nın durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.