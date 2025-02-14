Mehmet Aslantuğ'un aşk zaferi
Geçtiğimiz günlerde psikolog Canan Şahin ile aşk yaşadığını duyuran Mehmet Aslantuğ, katıldığı bir etkinlikte gazetecilerin yeni ilişkisiyle ilgili sorulara, zafer işareti yaparak karşılık verdi
Arzum Onan ile 27 yıllık evliliğini 2023'te sonlandıran Mehmet Aslantuğ, yıllar sonra kalbini psikolog Canan Şahin'e açtı.
Mehmet Aslantuğ, Canan Şahin ile 5 - 6 ay önce drama çalışmaları esnasında tanıştığını söylemiş ve "Pedagoji ve toplumsal psikoloji konularında destek aldığımız ekipte yer alıyor" demişti.
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Mehmet Aslantuğ, katıldığı bir etkinlikte objektiflere yansıdı.
Mehmet Aslantuğ, sevgilisi Canan Şahin ile ilgili sorulara; zafer işaretiyle cevap verdi.
Mehmet Aslantuğ'a sevgilisi Canan Şahin'in eşlik etmemesi dikkatlerden kaçmadı.