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        15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde scooter tehlikeli yolculuk kamerada

        15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne şoke eden bir görüntü kaydedildi. Buna göre bir kişinin köprüye yasak olmasına rağmen scooterla girdiği çevredekiler tarafından kaydedildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 14:50 Güncelleme: 24.12.2023 - 14:52
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        Köprüde scooterla yolculuk şoke etti!
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        15 Temmuz Şehitler Köprüsü´nde scooterla ilerleyen sürücü cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        DHA'nın haberine göre yasağa aldırış etmeden köprüye giren sürücünün hiçbir güvenlik ekipmanı kullanmaması dikkat çekti.

        Olay akşam saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü´nde meydana geldi. Bir sürücü yasak olmasına rağmen scooterla köprüde ilerledi.

        Güvenlik ekipmanı kullanmadığı görülen scooter sürücüsü, hem kendi hayatını hem de diğer sürücüleri tehlikeye attı. O anlar seyir halindeki bir otomobilin sürücüsü tarafından saniye saniye kaydedildi.

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        Görüntülerde, sürücünün 15 Temmuz Şehitler Köprüsü´ndeki yoğun trafikte scooterla sağ şeritte ilerlediği anlar görülüyor.

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