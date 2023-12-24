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        Edirne'de "Uluslararası Öğrenci Kariyer Akademisi" programı başlatıldı

        Edirne'de öğrenim gören uluslararası öğrencilere yönelik "Uluslararası Öğrenci Kariyer Akademisi" programı başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 15:12 Güncelleme: 24.12.2023 - 15:15
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        Edirne'de "Uluslararası Öğrenci Kariyer Akademisi" programı başlatıldı
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        Edirne'de öğrenim gören uluslararası öğrencilere yönelik "Uluslararası Öğrenci Kariyer Akademisi" programı başlatıldı.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen programın ilk dersinde "Bağımlılıkla Mücadele" konusu işlendi.

        Program kapsamında Yeşilay Edirne Şubesi eğitmeni Emrah Ceylan, öğrencilere eğitim verdi.

        Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği Başkan Yardımcısı Yunus Emre Altun, öğrencilerin gelişimlerine katkı sağlamak için çalıştıklarını dile getirdi.

        Öğrenci akademisi kapsamında 12 farklı dersin işleneceğini belirten Altun, "Bizler ülkemize gelen misafir öğrencilerimizin her daim yanlarındayız. Öğrencilerimizin ülkelerine döndüklerinde örnek bireyler olabilmeleri için farklı program ve etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Program kapsamında eğitim verecek tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri

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