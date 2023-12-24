Türkiye'de son 10 yılın gişe şampiyonları
2023'ün sonlarına geldiğimiz şu günlerde Boxoffice Türkiye'de 2014'den bu yana yıl bazında en çok seyredilen filmlere baktık ve türler farklı olmasına rağmen yerli yapımların son 10 yıldaki egemenliğini bir kez daha gördük. Habertürk film eleştirmeni Mehmet Açar'ın yazısı...
2023 Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa
2014 yılında TRT’de yayınlanmaya başlayan, küçük seyircilere hitap eden ‘Rafadan Tayfa’ adlı animasyon dizisinin ilk sinema filmi ‘Rafadan Tayfa Dehliz Macerası’ 2018’de, ikincisi ‘Rafadan Tayfa Göbeklitepe’ 2019’da gösterime girdi. İkinci film, 3 milyon 444 bini aşan seyirci sayısıyla dikkat çekti. Senaryosunu Ozan Çivit’in yazdığı, İsmail Fidan’ın yönettiği ‘Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa’, gişelerde serinin ikinci halkası kadar başarılı olamasa da 2023 yılının şu ana kadar en çok izlenen filmi olmayı başardı. Bilimkurgu türündeki filmde Rafadan Tayfa ekibi bu kez dünyamıza gelen uzaylılara yardım ederken peşlerinde kötü niyetli insanlardan da kurtulmaya çalışıyorlar. Toplam bilet sayısı: 2.853.070
2022 Bergen
Film, erkek şiddetinin eleştirisi ve Bergen’in (Farah Zeynep Abdullah) özgürlük arayışı etrafında dönüyor. Bergen’in şarkı söylemeye olan tutkusu ve kendini müzikle ifade etme isteğini de unutmayalım. Bergen yıllar geçtikçe olgunlaşan, annesiyle birlikte erkekler dünyasında kendi ayakları üzerinde durmasını beceren güçlü bir kadın olarak çiziliyor. Şiddet kullanan eşi ise Bergen’i malı gibi görüp eve kapatmaya çalışan, kıskanç, yalancı, kompleksli ve zayıf bir erkek olarak çıkıyor karşımıza. Film şiddeti istismar etmeden, kurtarıcı erkek miti ve güçlü erkek – zayıf kadın klişesinden uzak durarak, gerçek hikâyenin el verdiği ölçülerde, anne - kız dayanışmasını öne çıkarmaya çalışıyor. Yönetmenler Mehmet Binay ve M. Caner Alper görüntü yönetmeni Mirsad Heroviç ile birlikte hayli özenli bir çalışma ortaya koyuyorlar. Toplam bilet sayısı: 5.484.798
2021 Örümcek-Adam: Dönüş Yok
(Spider-Man: No Way Home)
Son 10 yılda Türkiye’de yıl bazında gişe şampiyonu olan tek yabancı film… Serinin ilk iki halkasından farklı olarak fantastik janrının sularına giren filmde öyküyü Doctor Strange’ın kontrolden çıkan büyüsü şekillendiriyor. Büyünün kontrolden çıkmasının nedeni ise Peter Parker’ın tam olarak ne istediğini bilmemesi. Önce herkesin Peter Parker’ın kim olduğunu unutmasını istiyor; ama sevdikleri ve yakın çevresinin büyünün dışında kalması gerektiği aklına gelince, işler feci derecede karışıyor. Peter Parker’ın Doctor Strange gibi büyük bir ustanın karşısında söz dinlemeden kendi bildiğini okuması, trajik sonuçlara yol açıyor. ‘Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok’ta aksiyon sahnelerinin yanı sıra diyalog ağırlıklı bölümler de başarılı. Paralel evrenlerden gelen karakterlerin olduğu sahneler, duygusal ve hüzünlü anlar içerdiği kadar kahkahalar attırmasını da biliyor. Toplam seyirci: 2.882.960
2020 Eltilerin Savaşı
Pandemi dönemi başlamadan hemen önce 31 Ocak 2020 tarihinde gösterime giren filmiyle Gupse Özay, erkek komedi starlarının hâkim olduğu ülkemizde önemli bir başarı elde ederek kadın komedyenlerin gişelerde neler yapabileceğini bir kez daha kanıtladı. Gişelerde başarılı sonuçlar alan ‘Deliha’ (2014), ‘Görümce’ (2016) ve ‘Deliha 2’de (2018) olduğu gibi senaryosunu Gupse Özay’ın yazdığı film, birbirinden farklı karakterlere sahip iki elti olan Sultan (Gupse Özay) ve Gizem (Merve Dizdar) arasında yaşanan çekişmelere ve rekabete odaklanıyor. Toplam bilet sayısı: 3.630.822
2019 7. Koğuştaki Mucize
Aynı adlı, 2013 tarihli Güney Kore yapımı filmin yeniden çevrimi… Özge Efendioğlu ve Kubilay Tat’ın Türkiye’ye uyarladığı öykü, 12 Eylül sonrasında sıkıyönetim döneminde bir Ege kasabasında geçiyor. 7 yaşındaki kızıyla aynı zekâ yaşına sahip Memo (Aras Bulut İynemli), işlemediği bir cinayet yüzünden tutuklanır. Öldürülen kızın sıkıyönetim komutanı olan babasının etkisiyle idam cezasına çarptırılır. Yakınları suçsuzluğunu ispat etmek için uğraşırken Memo’nun en büyük arzusu kızı Ova’ya kavuşmaktır. Aynı yıl Filipinler’de de yeniden çevirimi yapılan ‘7. Koğuştaki Mucize’, Türkiye gişelerinde beklenenin üstünde bir başarıya imza attı. Mehmet Ada Öztekin’in yönettiği film, aynı yıl Türkiye’nin Oscar adayı olmayı da başarmıştı. Toplam bilet sayısı: 5.365.022
2018 Müslüm
Timuçin Esen'in Müslüm Gürses'i canlandırdığı film, bir dönemin efsane şarkıcısının acılarla dolu hayat hikâyesini konu alıyor. Müslüm Gürses'in Urfa'dan Adana'ya uzanan çocukluk ve ilk gençlik çağı, sadece yoksullukla değil, zorba babanın baskısıyla geçiyor. Adana Halkevi'nde tanıştığı Limoncu Ali (Erkan Can) sayesinde müziğe veriyor kendini. Türkü söylemenin gerçek anlamını onunla birlikte keşfediyor, saz çalmayı öğreniyor. Limoncu Ali, hayatı boyunca aklından çıkarmayacağı öğüt ve öğretileriyle akıl hocası oluyor genç Müslüm'ün. Onunla birlikte ilk kez sahneye çıkıyor, para kazanmaya başlıyor. Ne var ki, baba şiddeti dinmek bilmiyor ve gerçek adıyla Müslüm Akbaş yıllar boyunca bir türlü huzuru, mutluluğu bulamıyor... Filmi seyrederken Müslüm Gürses'in trajik olaylarla dolu bir hayatı olduğunu öğreniyor, şarkılarındaki acının nereden geldiğini hissediyorsunuz. Hayatındaki dönüm noktalarını düşündükçe gerçek hayattaki duruşunu, samimiyetini daha iyi anlıyorsunuz. Toplam bilet sayısı: 6.480.563
2017 Recep İvedik 5
1989’dan günümüze kadar olan toplanan sayısal veriler üzerinden gidersek Recep İvedik’in son 34 yılın gerçek gişe şampiyonu olduğunu söyleyebiliriz. Bu tartışılmaz başarıya son 14 yılda gelen 6 filmle ulaşan serinin en çok bilet kesilen filmi ‘Recep İvedik 5’, sadece 2017’nin değil 1989’dan bu yana geçen tüm yılların birinci filmi olma özelliğini koruyor. Senaryosunu filmin yönetmenliğini de üstlenen Togan Gökbakar ile birlikte yazan Şahan Gökbakar, Recep İvedik’i bu kez uluslararası bir rekabetin içine giren milli sporcuları motive etmeye çalışan bir lider olarak çıkarıyor karşımıza. Toplam bilet sayısı: 7.437.050
2016 Dağ 2
Alper Çağlar’ın yazıp yönettiği film, düşük bütçesine rağmen 2012’de 300 bin seyirciye ulaşan ‘Dağ’ın devamı niteliğini taşıyor. İlk filmden tanıdığımız Oğuz (Çağlar Ertuğrul) ve Bekir (Ufuk Bayraktar) askerlik sürelerinin dolmasının ardından Özel Kuvvetler Komutanlığı’na girmek isterler. Önce kabul edilmezler ama onlara güvenenlerin sayesinde eğitimlere katılırlar. Altı yıl sonra İŞİD’in esiri olan gazeteci Ceyda Balaban’ı (Ahu Türkpençe) kurtarmak için Irak’a giden özel operasyon timinde yer alırlar. Ekip hedefine ulaşır ama dönüş yolunda kaldıkları köyün İŞİD tarafından saldırıya uğrayacaklarını öğrendiklerinde planlar değişir. Filmde, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden alınan özel izinle Türkiye’de üretilmiş gerçek silahlar ve zırhlı araçlar kullanılır. Alper, Türk sinemasında örneğini pek görmediğimiz türde aksiyon - savaş filmiyle gişelerde büyük başarıya ulaşır. Toplam bilet sayısı: 3.600.000
2015 Düğün Dernek 2: Sünnet
İlk filmde oğlunun düğününü yapan İsmail (Rasim Öztekin), bu kez torununun sünnet düğünü için hazırlıklara başlıyor. Tabi ki işin içine Tüpçü Fikret (Ahmet Kural) ile Çetin (Murat Cemcir) de karışıyor. Onların gelişiyle İsmail’in dünyası yine karışıyor, çıkan sorunların ardı arkası kesilmiyor ve düğün hazırlıkları nerdeyse tüm şehri ilgilendiren bir olaya dönüşüyor. 2013’de vizyona giren ilk filmin devamı niteliğini taşıyan ‘Düğün Dernek 2: Sünnet’de başrollerdeki Murat Cemcir, Ahmet Kural ve Rasim Öztekin’e Devrim Yakut, Barış Yıldız, Şinasi Yurtsever ve İnan Ulaş Torun gibi isimler eşlik ediyor. Toplam bilet sayısı: 6.073.364
2014 Recep İvedik 4
İlk filmlerde kendisine benzemeyen, kendisini küçümseyen insanlarla uğraşan, onların alanında var olmaya çalışan Recep İvedik (Şahan Gökbakar), bu kez kendi mahallesinde çocuklardan kurulu futbol takımının antrenörü olarak çıkıyor karşımıza. Ama mahalledeki serüveni çok uzun sürmüyor. Takımın antrenman yaptığı sahanın satılacağını ve yerine gökdelen yapılacağını öğrenen Recep, sorunu kökünden çözmek için arsayı satın almak istiyor. Gereken parayı bulmak için de Maldivler’de düzenlenen Survivor yarışmasına katılmaya karar veriyor. Recep’i Survivor’da yarışmacı haline getirmek kuşkusuz iyi fikir. O yüzden serinin bir sonraki filmi onu tahtından indirene kadar ‘Recep İvedik 4’ en çok seyirci toplayan yerli komedi olmayı başardı. Toplam bilet sayısı: 7.369.098