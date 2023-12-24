Haberler Kültür-Sanat Sinema Türkiye’de son 10 yılın gişe şampiyonları

Türkiye'de son 10 yılın gişe şampiyonları 2023'ün sonlarına geldiğimiz şu günlerde Boxoffice Türkiye'de 2014'den bu yana yıl bazında en çok seyredilen filmlere baktık ve türler farklı olmasına rağmen yerli yapımların son 10 yıldaki egemenliğini bir kez daha gördük. Habertürk film eleştirmeni Mehmet Açar'ın yazısı... Habertürk Giriş: 24.12.2023 - 04:06 Güncelleme: 24.12.2023 - 04:06 facebook

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2023 Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa 2014 yılında TRT’de yayınlanmaya başlayan, küçük seyircilere hitap eden ‘Rafadan Tayfa’ adlı animasyon dizisinin ilk sinema filmi ‘Rafadan Tayfa Dehliz Macerası’ 2018’de, ikincisi ‘Rafadan Tayfa Göbeklitepe’ 2019’da gösterime girdi. İkinci film, 3 milyon 444 bini aşan seyirci sayısıyla dikkat çekti. Senaryosunu Ozan Çivit’in yazdığı, İsmail Fidan’ın yönettiği ‘Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa’, gişelerde serinin ikinci halkası kadar başarılı olamasa da 2023 yılının şu ana kadar en çok izlenen filmi olmayı başardı. Bilimkurgu türündeki filmde Rafadan Tayfa ekibi bu kez dünyamıza gelen uzaylılara yardım ederken peşlerinde kötü niyetli insanlardan da kurtulmaya çalışıyorlar. Toplam bilet sayısı: 2.853.070

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2022 Bergen Film, erkek şiddetinin eleştirisi ve Bergen’in (Farah Zeynep Abdullah) özgürlük arayışı etrafında dönüyor. Bergen’in şarkı söylemeye olan tutkusu ve kendini müzikle ifade etme isteğini de unutmayalım. Bergen yıllar geçtikçe olgunlaşan, annesiyle birlikte erkekler dünyasında kendi ayakları üzerinde durmasını beceren güçlü bir kadın olarak çiziliyor. Şiddet kullanan eşi ise Bergen’i malı gibi görüp eve kapatmaya çalışan, kıskanç, yalancı, kompleksli ve zayıf bir erkek olarak çıkıyor karşımıza. Film şiddeti istismar etmeden, kurtarıcı erkek miti ve güçlü erkek – zayıf kadın klişesinden uzak durarak, gerçek hikâyenin el verdiği ölçülerde, anne - kız dayanışmasını öne çıkarmaya çalışıyor. Yönetmenler Mehmet Binay ve M. Caner Alper görüntü yönetmeni Mirsad Heroviç ile birlikte hayli özenli bir çalışma ortaya koyuyorlar. Toplam bilet sayısı: 5.484.798