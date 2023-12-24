Mauro Icardi, Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan takımlara karşı forma giydiği tüm maçlarda ağları havalandırmayı başardı. Arjantinli futbolcu, ligde Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir ile oynanan 10 karşılaşmada 13 kez topu filelere gönderdi.

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LİGİN EN İYİ SAVUNMA YAPAN TAKIMI

Galatasaray, Süper Lig'de en iyi savunma yapan takım olarak dikkati çekiyor. Ligde çıktığı 16 karşılaşmada 32 gol atarak en iyi hücum performansını sergileyen ikinci takım olan sarı-kırmızılılar, kalesinde ise sadece 9 gol gördü. "Cimbom" bu performansıyla kalesinde en az gole izin veren takım oldu.