Charlie Chaplin'in cenazesini mezarından çalıp fidye istediler

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I. Dünya Savaşı sona ermişti.

Her küresel krizden sonra bu savaştan sonra da insanlar; rahatlama, karanlık günlerin etkilerini bir an önce bertaraf etme adına eğlenceye, kültür - sanat etkinliklerine daha fazla zaman ayırmaya başlamıştı.

Üstelik sinema yeni bir eğlence, kültür - sanat etkinliği olarak hızla küresel bir yayılıma sahipti.

Ve Charlie Chaplin, sineme sektörünün en gelişmiş olduğu ABD'de film çekiyordu.

Ve filmleriyle insanların duygularına iki açıdan dokunuyordu.

'Şarlo'; komikti. Gülme arzusunu karşılıyordu.

'Şarlo', yoksuldu. Acıma, hüzünlenme duygusuna hitap ediyordu.

Halkın genel profiline sahipti.

Umut aşılıyordu.

İnsanlar, yeni bir teknoloji olan sinemaya zeten pek meraklıydı.

Beyazperdede kendileri gibi birini görmenin büyüsüne kapılıp, refah bir yaşamın hayalini tazeleyerek, bu konudaki umutlarını yeşertiyorlardı.

Bütün bunların sonucunda da Charlie Chaplin'e büyük bir hayranlık oluşuyordu.