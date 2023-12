Habertürk Spor, Fenerbahçe - Galatasaray derbisini masaya yatırdı

7 Şurada Paylaş!









İBRAHİM YILDIZ: FENERBAHÇE'NİN KAYBETME LÜKSÜ YOK

- Nasıl bir mücadele bekliyorsunuz? Derbide sizce hangi takım avantajlı?

Fenerbahçe kendi sahasında oynamanın avantajına sahip. Taraftarın büyük desteği önemli bir etken olacaktır. Her iki takımın artıları olduğu gibi eksileri de var. Öncelikle Fenerbahçe orta sahada Fred'i arayacaktır. Bu açığı nasıl kapatacaklar? İsmail Kartal'ın planı ve düşüncesi maç günü belli olacak.

Fenerbahçe’nin bireysel yetenekli oyuncuları var. Gole yakın oyuncularının olması elbette artı puan. Dzeko, Tadic, İrfan Can, Symanski gibi gol ayaklarına sahipler. Fenerbahçe’nin en büyük sorunu savunma hattında. Hatta daha doğru deyim ile stoperleri riskli alan. Hata yapmaları olası. Osayi ve Ferdi’yi bir kenara alırsak, iki stoperin perfarmansı önem taşıyor. Büyük olasılıkla savunmaya en büyük yardımı İsmail yapacaktır. Bu oyuncunun her an kart görme riski söz konusu. Zor bir maç olacağı ortada. Sinirlerine hakim olan, plana sadık kalan, mücadeleyi bırakmayan takım bir adım öne çıkıyor.

Galatasaray, yıldızlar topluluğu gibi bir takım. Performanslarının yüksek tutabilirlerse, Kadıköy’den puan ya da puanlarla dönebilirler. Tek sorun Icardi’nin nasıl oynayacağıdır. Son haftalardaki kötü oyunu soru işareti olarak kendini gösteriyor. Galatasaray, gol anlamında daha kısır bir sezon geçiriyor. Okan Buruk bu sorunu giderebilir mi? Maç günü göreceğiz. Zevkli, heyecanlı bir maç bekliyorum.