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Serpil Örümcer, "1969'da yönetmenliğini Sırrı Gültekin'in, senaristliğini ise Sadık Şendil'in yaptığı 'Adım Kan Soyadım Silah' filmi ile sinemaya adım attım. Bu ilk filmim aynı zamanda ilk başrolümdü. Tugay Toksöz, Feri Cansel ve Kenan Pars ile kamera karşısına geçtim" dedi.

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Örümcer, "Oyunculuğa başladıktan sonra teklifler geliyordu. Bu tekliflerden birini de kabul ettim. Sahnelerim bittikten sonra farkettim ki, film erotik filmmiş. Bana verilen senaryoda erotik sahneler yoktu. Haberim olmadan erotik filmde oynatmışlardı. Benimle rol alan başka bir oyuncu da 'Eyvah ne yapacağım?' diye fenalık geçirmişti. Gelen diğer teklifler bana müzikten kazandırdığı kadar para kazandırmıyordu. Bir de sinema sektöründe çok bağlayıcı sözleşmeler yapılıyordu. Sonra oyunculuğu bıraktım" diye konuştu.