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        Haberler Gündem Elazığlı asker Kemal Aslan'ın şehit olmadan önceki videosu yürekleri dağladı - Son dakika haberi

        Elazığlı asker Kemal Aslan şehit olmadan önce komutanına bu videoyu göndermiş

        Irak'ın kuzeyinden acı haberi gelen 22 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan'ın, şehit olmadan önce komutanına "Komutanım, şehit olursam bu videom sizde kalsın, saygılar" dediği bir video gönderdiği ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 12:59 Güncelleme: 24.12.2023 - 13:12
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        Şehit olmadan önce komutanına bu videoyu göndermiş
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        Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit harekat bölgesinde dün üs bölgesine sızmaya çalışan teröristler ile çıkan çatışmada Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan, şehit oldu.

        Şehidin acı haberi, Elazığ'daki ailesine ulaştırılırken, Aslan'ın şehit olmadan önce komutanına gönderdiği video ortaya çıktı.

        Görüntülerde, Şehit Aslan'ın, "Komutanım, şehit olursam bu videom sizde kalsın, saygılar" dediği duyuldu.

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