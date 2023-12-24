Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 6 asker için Şırnak'ta tören yapıldı Pençe-Kilit bölgesinde şehit olan 6 asker için Şırnak'ta tören düzenlendi. Törene Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve komuta kademesi de katıldı

Anadolu Ajansı Giriş: 24.12.2023 - 12:00 Güncelleme: 24.12.2023 - 12:01 facebook

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