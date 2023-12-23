Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi öne çıkan isimler, dikkat çeken istatistikler...
Türk futbolunun iki devi Fenerbahçe ile Galatasaray, şampiyonluk yarışı için kritik önem taşıyan maçta Kadıköy'de kozlarını paylaşacak. Pazar günü oynanacak dev derbi için geri sayıma geçilirken, Habertürk olarak iki takımın öne çıkan futbolcularını karşılaştırdık. İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi dikkat çeken rakamlar ve istatistikler...
Spor Toto Süper Lig'de sezonun en kritik derbilerinden biri Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 24 Aralık Pazar günü oynanacak.
Dev maç öncesi 43 puan ve averajla liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe, zorlu mücadeleden galibiyetle ayrılıp hem taraftarını sevindirmek hem de şampiyonluk yolunda avantaj elde etmek istiyor.
Geçen sezon ezeli rakibini her iki maçta da 3-0'lık skorlarla mağlup eden Galatasaray ise Kadıköy'de bir kez daha galip gelerek liderliği almayı hedefliyor.
Dev maça kısa süre kala Habertürk muhabiri Uğur Sarıkaya, iki takımın öne çıkan futbolcularını karşılaştırdı. İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi dikkat çeken istatistikler ve hoca, oyuncu karşılaştırmaları...
İSMAİL KARTAL-OKAN BURUK
İsmail Kartal: Fenerbahçe'de sezon başında 3. kez teknik direktörlük görevine getirilen İsmail Kartal, geride kalan süreçte oynattığı hücum futboluyla taraftarın sevgisini kazandı. Kartal'lı Fenerbahçe, bu sezon derbi maçlarda 1 galibiyet, 1 de mağlubiyet yaşadı. Trabzonspor'a Kadıköy'de 3-2 yenilen sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ı ise deplasmanda 3-1 mağlup etti. Kartal, F.Bahçe'nin başında G.Saray'la 3'ü Süper Lig, 1'i ise TFF Süper Kupa olmak üzere toplam 4 kez karşılaştı. Kartal'ın öğrencileri, ligde 2 galibiyet, 1 yenilgi yaşadı. İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, 2014'teki TFF Süper Kupa'da ise penaltılarda rakibine 3-2 üstünlük kurdu.
Okan Buruk: Geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın başında şampiyonluk sevinci yaşayan Okan Buruk, sarı-kırmızılıların başında 2 Fenerbahçe derbisine çıktı. Buruk, yönetimindeki Cimbom, geçen sezon Fenerbahçe ile yaptığı iki derbiden de 3-0'lık zaferle ayrıldı. Okan Buruk'lu Galatasaray, bu sezon ise Trabzonspor ve Beşiktaş'la oynadığı 2 derbiyi de kazanmayı başardı. İki maçı da evinde oynayan Cimbom, Trabzonspor'u 2-0, Beşiktaş'ı ise 2-1 mağlup etti.
LIVAKOVIC-MUSLERA
Livakovic: Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Dominik Livakovic, ilk Galatasaray derbisine çıkacak. Sarı-lacivertli formayla 13 lig maçında görev yapan ve bu maçların 6'sında kalesini gole kapatan Hırvat eldiven, kalesinde ise 13 gol gördü. Livakovic ayrıca, maç başına 1,3 kurtarış yapıyor.
Muslera: Galatasaray'ın deneyimli kalecisi Muslera, Türkiye kariyerinde 28 kez Fenerbahçe'ye rakip oldu. G.Saray, Muslera'nın forma giydiği F.Bahçe maçlarında 11 galibiyet, 9 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Uruguaylı eldiven bu sezon görev yaptığı 15 lig maçında 9 gol yerken, 8 müsabakada ise kalesinde gole kapattı. Tecrübeli kaleci ayrıca, maç başında 2,3 kurtarış ortalaması yakaladı.
DJIKU-ABDÜLKERİM
Djiku: Fenerbahçe'nin sezon başında Strasbourg'dan kadrosuna kattığı Alexander Djiku, sergilediği performansla savunmanın bel kemiği haline geldi. Sarı-lacivertli formayla 11 lig maçına çıkan Gana'lı stoper, maç başına 5,1 ikili mücadele kazanırken, 1,5 top çalma ve 2,1 pas arası yaptı. Fenerbahçe Djiku'nun forma giydiği maçların 5'inde (%45) gol yemedi. Başarılı stoperin Icardi'ye karşı derbide sergileyeceği performans merak ediliyor.
Abdülkerim Bardakcı: Geçen sezondan bu yana Galatasaray'ın savunmadaki vazgeçilmez ismi olan Abdülkerim Bardakcı, ligde bu sezon 14 maçta görev yaptı. Galatasaray, milli futbolcunun oynadığı lig maçlarının 7'sinde kalesinde gol görmedi. Derbide en önemli görevi Edin Dzeko'yu durdurmak olan Abdülkerim, maç başına 6,4 ikili mücadele kazanma oranıyla dikakt çekiyor.
FERDİ-BOEY
Ferdi Kadıoğlu: Derbide merakla beklenen düellolardan biri de Ferdi Kadıoğlu ile Sacha Boey arasında olacak. Pazar günkü dev maçta, Süper Lig'in piyasa değeri en yüksek iki oyuncusu karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe'nin bu sezonki en etkili isimlerinden biri olan Ferdi, ligde 15 maçta forma giyerken 2 asist yaptı. Hem hücumda hem savunmada neredeyse kusursuza yakın bir oyun ortaya koyan Ferdi, Galatasaray derbisine takımının yine en önemli kozlarından biri olacak.
Boey: Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de sergilediği performansla Avrupa devlerini peşine takan Sacha Boey, derbide önemli bir rol üstlenecek. Ligde forma giydiği 16 maçta 1 gol atan Fransız sağ bek, hem Tadic'i durdurmaya hem de hücuma destek vermeye çalışacak. Boey ile Ferdi'nin aynı kanatta birbirlerine kuracağı üstünlük belki de derbinin kaderini belirleyecek.
İSMAİL-TORREIRA
İsmail Yüksek: Fenerbahçe'de sergilediği performansla '6 numara' transferini unutturan İsmail Yüksek, bu sezon 14 lig maçında görev alırken, 1 de asist yaptı. İkili mücadelelerdeki pes etmeyen yapısıyla dikkat çeken İsmail, kaptığı toplarla da savunmaya büyük destek veriyor. Girdiği ikili mücadelelerin %55'ini kazanan milli futbolcu, isabetli pas istatistiğinde ise %88'lik oran yakaladı.
Torreira: Galatasaray'ın orta sahadaki dinamosu Torreira, derbide Szymanski'yi durdurup, kapacağı toplarla da hücumu yönlendirmeye çalışacak. Bu sezon 15 lig maçında forma giyen Uruguaylı orta saha, tıpkı mevkidaşı İsmail Yüksek gibi %55 ikili mücadele kazanma oranı tuttururken, %90 pas isabet oranıyla da dikkat çekiyor.
SZYMANSKI-KEREM AKTÜRKOĞLU
Szymanski: Fenerbahçe'nin skorer 10 numarası Sebastian Szymanski, görev yaptığı 16 Süper Lig maçında 12 kez gol katkısı verdi. Rakip fileleri 8 kez havalandıran Polonyalı yıldız, bunun yanında 4 de asist yaptı. Maç başına rakip kaleye 2,3 şut çeken Szymanski, uzaktan şutlarla Galatasaray'a zor anlar yaşatabilir.
Kerem Aktürkoğlu: Derbiye orijinal mevkisi olamyan forvet arkasında başlaması beklenen Kerem Aktürkoğlu, Icardi ile birlikte Kadıköy'de sarı-kırmızılıların gol yollarındaki en büyük silahı olacak. Süper Lig'de bu sezon 16 maçta forma giyen Kerem, 5 gol, 5 asistlik performansıyla 10 gole direkt katkıda bulundu. Maç başına rakip kaleye 2,4 şut çeken milli futbolcuya, takım arkadaşlarını pozisyona sokma konusunda derbide büyük iş düşecek.
TADIC-ZAHA
Tadic: Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic, şu ana kadar sergilediği performansla beklentileri fazlasıyla karşıladı. Sarı-lacivertli formayla 16 Süper Lig maçına çıkan Tadic, 7 gol, 6 asistle 13 gole direkt katkıda bulundu. Maç başına 2,3 kilit pas veren tecrübeli futbolcu, harika bir uyum yakaladığı Dzeko ile birlikte derbide Fenerbahçe'nin hücumdaki en büyük silahı olacak.
Zaha: Sezon başında Galatasaray'a transferi olay olan Wilfried Zaha, 12 lig maçında sarı-kırmızılı formayı giydi. Fildişi Sahilli yıldız, bu maçlarda 5 gol atarken, 1 de asist yaptı. Skor katkısı bakımından mevkisinde oynayan Tadic'ten geride kalan Zaha, derbide etkili bir performans ortaya koyarak G.Saray taraftarını sevindirmek istiyor.
DZEKO-ICARDI
Dzeko: Derbide şüphesi tüm gözler Dzeko ve Icardi'nin üzerinde olacak. Gol krallığı yarışında 12'şer golle zirvede yer alan iki süper yıldız, İtalya günlerinin ardından bu kez Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde birbirlerine rakip olacak. Edin Dzeko, sarı-lacivertli formayla 15 lig maçında görev yaparken, 12 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Maç başına 4,7 şut çeken Bosna Hersekli futbolcu, her 101 dakikada bir gol atıyor.
Icardi: Galatasaray'da son haftaların formsuz ismi Mauro Icardi ise Fenerbahçe derbisiyle kendine gelmek istiyor. Geçen sezon 2 gol attığı sarı-lacivertlilerin filelerini bu sezon da havalandırmak isteyen Arjantinli yıldız, ligde 16 maçta 12 gol, 5 asistle 17 gole direkt katkıda bulundu. Rakip kaleye maç başına 3,8 şut çeken Tangocu, her 115 dakikada bir gol atma başarısı gösterdi.