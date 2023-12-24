Beşiktaş yeni hocasını arıyor! İşte temaslarda son durum
Beşiktaş'ta teknik direktör arayışı tüm hızıyla sürüyor. Takımı yabancı bir teknik adama teslim etmek isteyen siyah-beyazlılar, birçok isimle görüşmelerini sürdürüyor
Rıza Çalımbay'la yolların ayrılmasının ardından Beşiktaş'ta teknik direktör arayışı devam ediyor.
Siyah-beyazlılar, yeni yıla kadar hoca belirsizliğini noktalamayı hedeflerken pek çok isimle temas kuruldu.
Siyah-beyazlılar, son olarak Manchester United'ı çalıştıran Ole Gunnar Solskjaer ve Hoffenheim'dan geçen sezonun ortalarında ayrılan Andre Breitenreiter'le yoğun bir görüşme trafiği içerisinde.
Adaylar arasında şimdilik bu iki isim öne çıksa da siyah-beyazlılar, farklı isimler için de nabız yokluyor.
Beşiktaş yönetiminin temasta bulunduğu diğer isimler ise şöyle:
- Oliver Glasner
- Ernesto Valverde